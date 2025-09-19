Dino Toppmöller'den Galatasaray galibiyeti sonrası Can Uzun'a övgü!

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Dino Toppmöller, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Dino Toppmöller'in sözleri;

Beraberlik sonrası heyecanımızı yendik. Özgüven kazandık. Hak ettiğimiz şekilde kazandık. Çok güzel goller ve anlar yaşadık. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını ve 2 gol atacağımızı biliyordum.

CAN UZUN'A ÖVGÜ

Can Uzun'un kalitesi çok yüksek. Bir sakatlığı vardı. 'Sana ihtiyacımız var.' dedim. Bu anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor.