Spor Haberleri

Dino Toppmöller'den Galatasaray galibiyeti sonrası Can Uzun'a övgü!

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Frankfurt#Galatasaray
Dino Toppmöllerden Galatasaray galibiyeti sonrası Can Uzuna övgü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2025 01:12

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Galatasaray'ı 5-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 5-1 yenen Eintracht Frankfurt'ta teknik direktör Dino Toppmöller, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Dino Toppmöller'in sözleri;

Beraberlik sonrası heyecanımızı yendik. Özgüven kazandık. Hak ettiğimiz şekilde kazandık. Çok güzel goller ve anlar yaşadık. 5-1 şaşırtıcı bir skor ama imkanımız olacağını ve 2 gol atacağımızı biliyordum.

CAN UZUN'A ÖVGÜ

Can Uzun'un kalitesi çok yüksek. Bir sakatlığı vardı. 'Sana ihtiyacımız var.' dedim. Bu anlar için ona ihtiyacımız var. Nerede ne yapacağını çok iyi biliyor.

