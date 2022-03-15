Dino Ndlovu Kocaelispor'dan ayrıldı

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Dino Ndlovu, Kocaelispor’a resmen veda etti. Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden CC Yatai kulübüyle anlaşan golcü oyuncu, Körfez Brunga Tesisleri’nde takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Dino, sezon başında Çin Halk Cumhuriyeti 1. Lig ekibi Hangzhou Greentown’dan Kocaelispor’a transfer edilmişti. Sezonun ilk yarısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Afrikalı, Spor Toto 1. Lig’de de haftalarca gol krallığı yarışının zirvesinde bulundu.

MALİ DETAYLAR BELLİ OLDU

Dino Ndlovu’nun transferinde detaylar ortaya çıktı. Spor Toto 1. Lig ekibi Kocaelispor’da 300 bin Euro’ya oynayan golcü oyuncunun CC Yatai’den alacağı rakamın 950 bin Euro olduğu öğrenildi.

Öte yandan 32 yaşındaki yıldızın, Çin ekibine imza atmak için yeşil-siyahlı kulüpten alacağı olan 180 bin Euro’dan vazgeçtiği bilgisi edinildi. Kocaelispor, bu transferden kasasına 250 bin Euro bonservis bedeli koyacak.

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Golcü oyuncu, Kocaelispor formasıyla çıktığı 15 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.