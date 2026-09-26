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Dingert bu kez de Milli Takımı yaktı!

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#A Milli Futbol Takımı#Dingert#Fransa
Dingert bu kez de Milli Takımı yaktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2026 07:00

Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçında Galatasaray'ı isyan ettirmişti.

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Maçın 85. dakikasında Fransa kontratağında Barcola savunmanın arkasına sarktı, yay önünde vuruşunu yaparken top ceza alanı dışına çıkan kaleci Uğurcan Çakır’a çarptı ve tehlike savuştu.

Hakem oyunu devam ettirirken, VAR’da görevli hakem Christian Dingert, Zwayer’i pozisyonu incelemeye çağırdı. Zwayer uzun bir incelemenin ardından top Uğurcan’ın omzundan dönmesine rağmen, kolla oynama gerekçesiyle kırmızı kart çıkardı.

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Dingert, G.Saray’ın Devler Ligi’nde Sporting’e 3-1 yenildiği maçta da VAR koltuğunda otururken, Okan Buruk, Alman hakeme “Kırmızı kart için VAR’a çağırmayan Alman hakemin, Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o, hakemlik hayatını bitiririm” diyerek tepki göstermişti.

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#A Milli Futbol Takımı#Dingert#Fransa

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