Dinamo Zagreb'in hocasından Fenerbahçe itirafı: 'Henüz takım değiller!'

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

İşte Kovacevic'in açıklamaları;

"BİR FIRSAT BİLE YARATMADILAR"

"Hajduk maçından sonra fazla vaktimiz yoktu, Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk, ama onlar henüz bir takım değiller. İlk dakikadan itibaren daha iyiydik, kontratak beklemedik, topu ayağımızda tuttuk ve fırsatlar yarattık. Onların bize karşı tek bir gerçek fırsat yaratamadılar."

"MAÇTAN MAÇA BÜYÜYECEĞİZ"

Oyuncuları değiştirmek zorunda kaldığım için üzüldüm, hepsinin hazır ve iyi olduğunu görüyorum, ancak HNL'de oynamak ve sürekli favori olmak kolay değil, ancak kalitemizin olduğunu ve maçtan maça büyüyeceğimizi biliyordum, şimdi de bu görülüyor. Dinamo'nun önceki iyi sonuçları sayesinde, Avrupa'ya daha geç başladık ve iyi hazırlandık, bu şekilde eleme maçlarından geçmekten çok daha kolay ve çok daha güzel."

