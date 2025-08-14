Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic için transfer açıklaması!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de 3. sezonuna başlayan Hırvat kaleci Dominik Livakovic hakkında Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic, transfer açıklamasında bulundu.

"LIVAKOVIC SPORTİF DİREKTÖRE BAĞLI"

Hırvat basınından Germanijak'a konuşan Kovacevic, 'Livakovic transferini hiç konuşmadık. Bu tamamen sportif direktöre bağlı bir konu. Ben kalecilerimden memnunum. Nevistic gayet iyi performans gösteriyor. Gayet tatmin edici bir kaleci. Livakovic'in kalitesinden bahsetmeme gerek yok. Dinamo Zagreb için neler verdiğini hepimiz biliyoruz ama ben kalecilerimden memnunum.' dedi.

LIVAKOVIC'IN RAKAMLARI

2023 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye imza atan Livakovic, sarı - lacivertli forma ile 32'si geçen sezon olmak üzere 72 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda kalesinde 78 gol gören Hırvat eldiven, 28 maçta ise kalesini gole kapattı.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR

30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Livakovic'in güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.