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Dinamo Zagreb - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Dinamo Zagreb Karabağ maçı hangi kanalda?

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#Dinamo Zagreb - Karabağ Maçı#Şampiyonlar Ligi Play-Off#Dinamo Zagreb Karabağ Maçı Hangi Kanalda
Dinamo Zagreb - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta Şampiyonlar Ligi play-off Dinamo Zagreb Karabağ maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 13:28

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off Dinamo Zagreb Karabağ maçı bugün oynanacak. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak Dinamo Zagreb Karabağ maçı canlı yayın bilgisi merak ediliyor. Peki, Dinamo Zagreb - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Dinamo Zagreb Karabağ maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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Azerbaycan ekibi Karabağ, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Karabağ, Ludogorets’i mağlup ederek play-off’a kalmıştı. Dinamo Zagreb ise Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan play-off aşamasından dahil oldu. Peki, Dinamo Zagreb Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Dinamo Zagreb Karabağ maçı canlı izle bilgisi...

DİNAMO ZAGREB - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb Karabağ maçı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

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#Dinamo Zagreb - Karabağ Maçı#Şampiyonlar Ligi Play-Off#Dinamo Zagreb Karabağ Maçı Hangi Kanalda

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