Dinamo Zagreb - Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi play-off Dinamo Zagreb Karabağ maçı hangi kanalda?

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Azerbaycan ekibi Karabağ, Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geliyor. Karabağ, Ludogorets’i mağlup ederek play-off’a kalmıştı. Dinamo Zagreb ise Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan play-off aşamasından dahil oldu. Peki, Dinamo Zagreb Karabağ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Dinamo Zagreb Karabağ maçı canlı izle bilgisi...

DİNAMO ZAGREB - KARABAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dinamo Zagreb Karabağ maçı 20 Ağustos 2024 Salı günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak naklen yayınlanacak.