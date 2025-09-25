Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının ardından Nihat Kahveci'den sert sözler! 'Bu Fenerbahçe'ye ne oldu?'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi Dinamo Zagreb 3-1 kazandı.

Hırvat temsilcisine galibiyeti getiren golleri 22. ve 50. dakikalarda Dion Drena Beljo ve 90+5. dakikada Monsef Bakrar kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü ise 25. dakikada Sebastian Szymanski'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ilk haftayı puansız ve 35. sırada kapattı. Dinamo Zagreb ise 3 puan ve averajla 1. sırada yer aldı.

Maçı Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

'BU FENERBAHÇE'YE NE OLDU?'

"Kazanan; Busquetsli, Xavili, Iniestalı, Neymarlı, Suarezli Barcelona'yı tebrik ediyorum. Anlayan anladı. Hafta sonu herhangi bir BAL Ligi maçına gideyim; Fenerbahçe'den daha fazla isabetli orta izlerim, Fenerbahçe'den daha fazla koştuğunu izlerim, Fenerbahçe'den daha fazla kaleye şut attığını izlerim, rakibine bu kadar pozisyon vermediğini izlerim. Bu kadar kötü Fenerbahçe görmedim diyemiyorum, yakın zamanda Kasımpaşa'ya da çok kötüydü. Bu Fenerbahçe'ye ne oldu? Hocalar, başkanlar değişiyor ama reaksiyon yok."

'NENE'NİN FIRINDA PİŞMESİ LAZIM'

"Dorgeles Nene... Nene'nin fırında pişmesi lazım. 20 milyon euro mu verdiler? Ya bu Fenerbahçe... Darphane mi var ya? 20 ona, 20 ona... 300 milyonluk kadron var, oyun -300 milyonluk"

'SAHANIN İÇİNDE KİMİN NE OYNADIĞI BELLİ DEĞİL'

"Bugün Domenico Tedesco gitti. Aşure yaptı bugün, karmakarışık. Sahanın içinde kimin ne oynadığı belli değil!"

'ÇAĞLAR'A NASIL KIZAYIM?'

"Kursu birinci bitiren hocan var. Teori muhteşem ama pratiği gördük. Maçı izleyecek insanlar, maç önünde kadrolar belli olduğunda kimin nerede oynayacağını anlayamadı. Çağlar'a nasıl kızayım mesela? Mevkisinde oynamadı. Karşısındaki Hoxha, maçın en iyisiydi. Sinirden kötü espri yapasım geliyor. Alın size 'hoca'. Tedesco'dan daha iyi hocalık yapar. Sahanın içinde ne top oynadı. Hoxha, Hoxha, Hoxha… Her yerdeydi."

'HOCAM GİTTİN, HAYIRLI UĞURLU OLSUN'

"Daha ağır bir şey var. Fred'i oyuna aldın. Fred'in yanında Szymanski oynuyordu. Atsana Asensio'yu öne, geçen hafta gol de attı. Hocam gittin, hayırlı uğurlu olsun. Seni kimse kurtaramaz. Sadettin Saran'a ve ekibine Allah yardım etsin, maddi olarak."