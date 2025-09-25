Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçını usta yazarlar değerlendirdi: Sorun ülke sorunudur!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'e konuk oldu.

Maksimir Stadyumu'ndaki mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 3-1 kaybetti.

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Drena Beljo'dan geldi.

Fenerbahçe, 25. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 50. dakikasında Beljo, Dinamo Zagreb'i bir kez daha öne geçirdi.

Dinamo Zagreb, mücadelenin 90+5. dakikasında Monsef Bakrar ile farkı 3'e çıkardı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne puansız başladı. Dinamo Zagreb 3 puanla başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Nice'ı konuk edecek. Dinamo Zagreb, Maccabi Tel Aviv deplasmanına gidecek.

DOMENICO TEDESCO'NUN KADROSU

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 4-3-3 formasyonuyla başlayan İtalyan teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı Anderson Talisca'yı cezası nedeniyle kadroya alamadı.

Genç çalıştırıcı, Talisca'nın yanı sıra İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi de yedek soyundurdu.

40 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Archie Brown, Sebastian Szymanski, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Dinamo Zagreb karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Marco Asensio yer alırken, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri hücum hattını oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu bu maçta. Tempo ve preste iyiydik. Bu anlamda reaksiyon gösterdik. Çok fazla top kazandık. Maça iyi başlamıştık aslında ama yemememiz gereken goller yedik. Daha iyi savunma yapmalıyız. Top bizdeyken yavaş oynadık. Baskı anlamında daha iyiydik."

"Hala eksiklerimiz var. İkili mücadelelerde, temaslarda daha fazla kazanmalıyız. Bugün çok fazla kaybettik. Aynı zamanda daha iyi savunma yapmalıyız. Üçüncü gole bakacak olursak; o şutları engellememiz gerekiyor. Temel şeylerden biri bu."

"Çağlar ve Semedo'nun pozisyonları maç içerisinde çok farklıydı. Mağlubiyetin sebebi bu oyuncuların farklı yerlerde oynaması mıydı, yoksa takım içerisindeki başka eksikler miydi?"

Domenico Tedesco: "Aslında bu oyuncular iyi performans gösterdiler. Asensio ve Semedo 6 numara pozisyonunda çok fazla top tutmamızı sağladılar, derin pasları attılar, ikili mücadele kazandılar. Çağlar çok ikili mücadele kazandı. Rakibin attığı iki diyagonal topta pozisyona uzaktı. 3'lü sistemde oynamakla aynıydı Çağlar için. Onun için problem olmadı. Oyuna ve yediğimiz gollere bakarsanız, kesinlikle onların o pozisyonlarda oynamasıyla ilgili bir alakası yok."

"Öncelikle nereden geldiğimize bakmak gerekiyor. Son maçlarda hiç iyi değildik. Mağlup olmak canımızı yaksa da ben ve ekibim pek çok farklı açıya bakıyoruz. Sadece sonuca bakmıyoruz. Birçok konuda bir ileri adım attık. Bugün geçmiş maçlara göre topu daha fazla tuttuk, çok kontratak yemedik, daha az top kaybı yaptık, baskı şiddeti de iyiydik. Hem Marco hem Nelson çok iyi top tutmamızı sağladılar. Bugün problem farklıydı, golleri nasıl yediğimizdi. Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. 3. goldeki şutları engellemeliyiz. Bu benim için temel unsur. İkili mücadeleleri ve ikinci topları kazanma problemimiz devam ediyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor ama yeterli değil. Çok fazla ikili mücadele kaybediyoruz, ikinci topları kazanamıyoruz. Benim için sorun bu."

"Takımın problemi nedir?"

- Domenico Tedesco: "Çok fazla ikili mücadeleleri kaybediyoruz. Gücümüz ve hızımız yeterli değil. Sizler de görüyorsunuz. Benim için bu durum zor. Adım adım gelişmeliyiz. Bugünkü maçta en azından bazı konularda ileri adım attık. Golleri yeme biçimimiz kabul edilebilir değil, çok zor. Ceza sahası içinde adam kaçırıyoruz, ortaları ve şutları engelleyemiyoruz. Bunlar zaten takımda olması gereken şeyler. Bunları konuşacak, çalışacak vaktimiz yok. Bunları zaten oyuncular yapmalı. Şutta arkamızı dönmemeliyiz. Bu temel bir şey!"

USTA İSİMLER FENERBAHÇE'Yİ YAZDI

Hürriyet Spor yazarları Banu Yelkovan ve Mehmet Ayan, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb mağlubiyetini köşe yazılarında yorumladı. İşte o kritik yorumlar...

BANU YELKOVAN: KALİTE DEĞİL, MÜCADELE KAZANDI!

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki ilk maçına, ligde son iki haftada alınan beraberlikler yüzünden yıpranmış, Duran ve Alvarez’in sakatlıkları Talisca’nın Benfica maçında gördüğü kırmızı karttan doğan yokluğuyla eksilmiş, teknik direktör Tedesco’nun henüz tam oturtamadığı oyun planıyla dengesiz çıkmasına rağmen, kadro kalitesiyle hâlâ ağır basan ve ‘yeni başkanla yeni başlangıç’ yapma fırsatını arayan taraf olarak çıktı.

ZAGREB DAHA ETKİLİYDİ

Her ne kadar Dinamo Zagreb kendi liginde liderlik koltuğunda oturuyor ve evinde her zaman tehlikeli olabilen bir takım hüviyetini taşıyor olsa da, kâğıt üzerinde favori Fenerbahçe’ydi.

21.dakikada gelen Dinamo golü temsilcimizde kısa bir şaşkınlık yarattıysa da, sarı lacivertliler Szymanski’yle hızlı reaksiyon gösterdi ve sadece 4 dakika sonra beraberliği yakaladı. İlk yarı sonunda skor 1-1’di, oyunun ağırlığı ve pozisyon fazlası ev sahibinin elindeydi.

Domenico Tedesco: 'Sonuca bakmıyoruz, ileri adım attık!'

İkinci yarı başladığında Dinamo’nun planı daha net hissedildi. Zagreb temsilcisi topu Fenerbahçe’ye bırakıyor, kendi yarı sahasında kalabalık karşılıyor, kazandığı toplarla hızlı çıkarak Fenerbahçe’yi eksik ve dengesiz yakalamanın fırsatını arıyordu. İkinci gol, ikinci devrenin hemen başında bu stratejinin sonucu olarak geldi. Ev sahibini 50. dakikada 2-1 öne geçiren golü, ilk golün altında da imzası bulunan Beljo kaydetti. Ancak her iki gol de Hırvat oyuncunun bitiriciliği kadar, Fenerbahçe savunmasının pozisyonları engelleyemeyişinin sonucuydu.

CENK TAKIMI CANLANDIRDI

Maçın son dakikalarında etkisiz Kerem Aktürkoğlu yerini Cenk Tosun’a bıraktıktan hemen sonra maça bizim lehimize canlılık geldi. Fenerbahçe ısrarla beraberliği ararken oyunu her halinden yorgunluğu belli Dinamo Zagreb’in sahasına yıktı ancak Zagreb, ‘son düdük çalmadan maç bitmez’ dedi ve uzatmanın son dakikasının son saniyesinde gelen son bir atakla skoru 3-1 taşıdı ve neredeyse santra yapılmadan maç bitti.

MEHMET AYAN: GODA, HOXHA HOCA, KAPIKULE

Hücumda üçlü, savunurken dörtlü defans anlayışı ile başladık. Semedo-Asensio merkeziyle rakibin ataklarını karşılamaya gayret eden temsilcimiz, Nene-Kerem kanatlarıyla gol aramaya çabaladı. Anlaşılan Tedesco, "içinde bulunduğu durumun kritikliğini okuyarak" savunma güvenliğini öncellemişti. Buna rağmen Goda, Hoxha sol kenarından gelen ataklara engel olamadı. Zajc'ın bilindik koşularıyla merkezden geliştirdikleri de cabası... (Bu takımda Zajc'ın oyun karakterini bilen bir kişi yok muydu acaba!)

Nitekim yenen ilk golde ortalığı karıştıran da oydu! 7 oyuncunun 7 metrekareye sığıştığı golün benzerini, 48 saat önce G.Saray yemişti anımsayın. Gole verilen reaksiyon maçın o dakikalarına kadarki en değerli F.Bahçe verisi oldu. Seba'nın vuruşu maçtan kopmaya engel oldu. İlk yarının sonuna kadar rakibin üstünlüğü, topa hakimiyeti sürdü gitti. Karmaşık dizilişten net fotoğraf çıkmıyordu!

DÜZENSİZLİĞİN MEYVESİ!

Rakip bu düzensizliğin meyvesini 50'de bir kez daha yedi. Sağbek Valinciç elini kolunu sallarayak gelip Beljo'yu (golü) bulurken bırakın merkez orta saha ve stoperleri; geçtiği alanlarda iki sol bek özellikli oyuncu olması flu fotoğrafı anlatıyordu! Sonrasında Ljubicic de rahat rahat gezdi oralarda.

Spiker Hünkar Mutlu'nun 68. dakikada verdiği bilgiye göre rakip ceza sahasında 8 kez topla buluşan, santrforunu sol ayağıyla adeta sağ kenara hapseden anlayıştan gol beklemek ancak şutlarla olurdu; oyunla olacak hali yoktu. Fred girince topu biraz bize verdiler, diğer değişikliklerden de sadece 1 pozisyon üretebildik. Üstüne de gol yedik!

Velhasıl... Kapıkule'yi geçince yine "takım" olabilene yenildik. Benim için G.Saray'ın Frakfurt'a yenilgisinden sadece gol farkı olan bir maçtır. Kaliteli oyuncularımız yine çuvalladı. Antrenman eksikliği, idman yetersizliği Frankfurt'tan sonra Zagreb'e de sirayet etti. Sorun ülke sorunudur! Çözümü HOCA göndermekte bulacağız sanki!