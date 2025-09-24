Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Livakovic ve Zufic’ten yalanlama!

Haberin Devamı

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic’in dün düzenlenen basın toplantısında kullandığı “Livakovic’le konuşup Fenerbahçe’yi analiz ettik” sözleri gündeme damga vurmuştu.

Konuyla ilgili hem Fenerbahçe’nin Girona’ya kiraladığı milli kaleci Dominik Livakovic, hem de eski kaleci antrenörü Sandro Zufic konuştu.

İki isim de iddiaları kesin bir dille reddederken, Fenerbahçe’ye asla böyle bir şey yapmayacaklarını vuguladı. Sarı lacivertli takıma olan güvenlerini ve inançlarını da dile getirdi.

İki isim de Fenerbahçe’ye Dinamo Zagreb karşısında başarılar diledi.