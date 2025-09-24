×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Livakovic ve Zufic’ten yalanlama!

Güncelleme Tarihi:

#Dinamo Zagreb-Fenerbahçe#Livakovic#Zufic
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Livakovic ve Zufic’ten yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2025 17:30

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Hırvat ekibinin teknik direktörü Mario Kovacevic, “Livakovic’le konuşup Fenerbahçe’yi analiz ettik” ifadesini kullanmıştı. Livakovic ve Zufic’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Haberin Devamı

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic’in dün düzenlenen basın toplantısında kullandığı “Livakovic’le konuşup Fenerbahçe’yi analiz ettik” sözleri gündeme damga vurmuştu.

Konuyla ilgili hem Fenerbahçe’nin Girona’ya kiraladığı milli kaleci Dominik Livakovic, hem de eski kaleci antrenörü Sandro Zufic konuştu.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Livakovic ve Zufic’ten yalanlama

İki isim de iddiaları kesin bir dille reddederken, Fenerbahçe’ye asla böyle bir şey yapmayacaklarını vuguladı. Sarı lacivertli takıma olan güvenlerini ve inançlarını da dile getirdi.

İki isim de Fenerbahçe’ye Dinamo Zagreb karşısında başarılar diledi.

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi Livakovic ve Zufic’ten yalanlama

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dinamo Zagreb-Fenerbahçe#Livakovic#Zufic

BAKMADAN GEÇME!