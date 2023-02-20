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Dinamo Moskova'dan Arsen Zakharyan açıklaması geldi! Galatasaray iddialarına yanıt...

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#Arsen Zakharyan#Transfer#Galatasaray
Dinamo Moskovadan Arsen Zakharyan açıklaması geldi Galatasaray iddialarına yanıt...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 15:37

Bir süredir adı Galatasaray'la anılan Rus futbolcu Arsen Zakharyan'ın kulübü Dinamo Moskova'dan oyuncuyla ilgili iddialara yanıt geldi.

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Dinamo Moskova forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Arsen Zakharyan'ın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyor.

Yetenekli oyuncunun, geçtiğimiz günlerde, "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyorum, transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor." dediği öne sürülmüştü. Oyuncunun kulübünden konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Dinamo Moskova resmi Twitter hesabı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu kesinlikle yalan bir demeç. Yazıklar olsun. Arsen seninle konuşmadı" ifadelerini kullandı.

MENAJERİ KONUŞMUŞTU

Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları Rus basınında da yer almaya başladı. Genç oyuncunun menajeri Pavel Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanlayan Andreev, "Zakharyan'ın Galatasaray'da 2-2,5 milyon euro kazanma arzusu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

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#Arsen Zakharyan#Transfer#Galatasaray

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