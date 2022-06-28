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Dinamo Kiev’in Teknik Direktörü Lucescu'dan Fenerbahçe'ye gözdağı! "21 maç yaptık, 18’ini kazandık"

#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev#Fenerbahçe
Dinamo Kiev’in Teknik Direktörü Lucescudan Fenerbahçeye gözdağı 21 maç yaptık, 18’ini kazandık

Ukrayna ekibi, savaş nedeniyle Aralık 2021’de ülkedeki futbol liginin durdurulması sonrası Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özel maçlar yaparak hem para kazanıyor hem de futbolcularının formda kalmasını sağlıyor. Teknik direktör Lucescu, “21 özel maç yaptık, 18 galibiyet aldık ve 3 kez berabere kaldık” dedi.

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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Dinamo Kiev’in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rus işgali nedeniyle Ukrayna’da liglerin durdurulmuş olmasına karşın, takım olarak kendilerinin hiçbir şekilde boş durmadığını söyledi. İsviçre’nin Blick gazetesine konuşan Lucescu, Aralık 2021’den bu yana resmi karşılaşma oynamadıklarının hatırlatılması üzerine, “O tarihten bu yana 21 hazırlık karşılaşması yaptık, 18 galibiyet aldık ve 3 kez berabere kaldık” açıklamasını yaptı.

SAVAŞ ORTAMINA ALIŞKINIM

Birkaç gün önce Kiev’e dönerek orada yaşayanlara moral verdiğini ifade eden Lucescu, savaş ortamlarında çalışmaya alışkın olduğunu belirterek, “2014’te Rus ayrılıkçıların ayaklanması sırasında da Shakhtar Donetsk’in teknik direktörüydüm. Takımımla beraber 2 yıl Kiev’de bir otelde kaldım. O süreçte maçlarımızı hep başka şehirlerde oynadık” şeklinde konuştu.

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HiÇBiR ŞEYE ŞAŞIRMIYORUM

“Her şeyi gördüm, her şeyi yaşadım. Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum” diyen Lucescu, son 6 ayda çeşitli ülkelerde oynadıkları hazırlık maçlarından kazandıkları parayı futbolculara dağıttıklarını söyledi.

DEV KULÜPLER BiZi REDDETTi

Rumen teknik adam, “Daha çok dikkat çekmek adına Avrupa’nın büyük takımlarıyla neden hazırlık maçları oynamadınız?” sorusu üzerine de, “Bize Doğu Avrupa dışında sadece Dortmund yardımcı oldu. Büyük kulüpler reddetti” dedi.

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#Mircea Lucescu#Dinamo Kiev#Fenerbahçe

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