Dinamo Kiev - Shakhtar Donetsk maçı sonrası Arda Turan'dan hakem tepkisi!

Ukrayna Premier Ligi'nin 26. haftasında oynanan maçta lider Shakhtar Donetsk, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-1 yendi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 13. dakikada Matviy Ponomarenko'nun attığı golle 1-0 geride kapatan Shakhtar Donetsk, 50. dakikada Lucas Ferreira ve 68. dakikada Lassina Traore'nin golleriyle galibiyete uzandı.

Shakhtar Donetsk, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile puan farkını 10'a çıkardı. Ligde 4. sırada yer alan Dinamo Kiev, 47 puanda kaldı.

Arda Turan'ın galibiyet sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Kuşkusuz, bu karşılaşma büyük bir anlam taşıyordu. Dinamo Kiev, büyük kalibreli bir rakip ve onlara son derece saygı duyuyoruz. Ukrayna şampiyonasında olan rekabetimiz gerçekten tarihe geçti. Bugünkü maça pek iyi başlamadık. İstediğimiz gibi gitmedi. Ancak en önemli şey, devre arası çözümleri bulabilmemizdi. Dürüst olmak gerekirse, başka ne ekleyeceğimi bilemiyorum. Son derece önemli bir galibiyet, şampiyonluk mücadelemiz açısından da çok değerli. Yolumuza devam ediyoruz.

Shakhtar'ın teknik direktörü olarak ilk sezonunuzda şampiyonluğa sadece bir galibiyet kaldığını düşünürsek, nasıl hissediyorsunuz?

Sadece bu potansiyel zaferi kazandıktan sonra, şampiyonluğu kazandığımızda söyleyebilirim. Şu an, dün olduğumdan çok daha iyi hissediyorum. En yüksek konsantrasyonu ve ciddiyeti son düdüğe kadar korumalıyız. Bu yüzden bu galibiyet çok önemli ama hala ilerlemeye devam ediyoruz.

Hakemle ilgili de bir soru sormak istiyorum, çünkü birkaç kez hakeme çok duygusal bir şekilde itiraz ettiniz ve 20. dakikada dördüncü hakeme öyle bir çıkışta bulundunuz ki… Hakem hakkında ne düşünüyorsunuz?

İletişim anları ve doğrudan hakemlikle ilgili bazı olaylar hoşuma gitmedi. Olan biteni dışarıdan izledim ve hayatımda en çok nefret ettiğim şey, aptal yerine konmaktır. Evet, futbol kurallarını hakem komitesi temsilcilerinden daha iyi bildiğimi iddia etmeyeceğim, ancak deneyimlerime dayanarak, en azından onlarla aynı seviyede olduğumu söyleyebilirim.

Devre arasında takıma ne söylediniz? İlk yarıda bir farkla geriye düşmüştünüz, ancak ikinci yarıda oyunu çevirmeyi başardınız. Bu galibiyet nasıl geldi?

İlk olarak sesimi yükseltmedim ve oyuncularla bir dost gibi, olabildiğince samimi bir şekilde konuştum. Sadece onlara sistemimizin ne olduğunu ve sezonun bu aşamasına nasıl geldiğimizi hatırlatmaya çalıştım. Özellikle savunma bloğumuzun daha hızlı hareket etmesi gerektiğini ve rakip yarı alanda topu hızlıca son bölgeye göndermemeleri gerektiğini söyledim. Ayrıca, kaptanımız Mykola Matviyenko'ya özellikle vurgu yaparak, sahada olan biteni her zaman doğrudan çözemeyeceğimi, bazen onların inisiyatifi kendi ellerine almaları gerektiğini ekledim. Matviyenko, bu sorumluluğu mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Bunun için ona sonsuz minnettarım.

Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu stadyumda Ukrayna Kupası'nda kaybettiğimizde, maç sonrası basın toplantısını bekleyen dolu bir salon vardı. Şimdi, galip geldiğimizde, burada sadece birkaç kişi var. Ve bu gerçekten üzücü, özellikle de Avrupa kupalarında ülkemizi temsil ettiğimiz bu ileri düzeyde. Rakiplerime her zaman büyük saygı duyarım, ama aynı zamanda bize de saygı gösterilmesini isterim. Bu yüzden en sevmediğim şey, insanların sorumluluktan kaçmasıdır. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir konu.