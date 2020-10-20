Dinamo Kiev Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Merih Demiral'da

Dinamo Kiev Juventus maçı için geri sayım başladı. Zorlu bir mücadeleyi ekrana getirecek olan Dinamo Kiev Juventus maçı, ekran başından canlı izlenebilecek. Ronaldo'nun koronavirüs karantinası nedeniyle oynayamayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ın ilk 11'de forma bulması bekleniyor. Peki, Dinamo Kiev Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

DİNAMO KİEV JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Dinamo Kiev, Juventus'u konuk edecek. 20 Ekim Salı günü saat 19.55'te oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

SERİE A'DA SON DURUM



Milano derbisinde konuk olduğu Inter'i 2-1 yenen Milan, 4. maçından da 3 puanla ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.



Napoli, haftaya lider başlayan Atalanta'yı 4-1 mağlup etti.



Sassuolo, Bologna deplasmanından 4-3'lük galibiyetle döndü.



Son 9 yılın şampiyonu Juventus, konuk olduğu Crotone ile 1-1 berabere kaldı. Juventus kadrosundaki Merih Demiral, maçta 90 dakikada oynadı.



Serie A'nın 4. haftasını 12 puanla geçen Milan, zirvenin yeni sahibi oldu. Milan'ı, 10 puanlı Sassuolo, 9'ar puan toplayan Atalanta ve Napoli (bir maçı eksik) izledi. Maç eksiği bulunan Juventus ise 5 puanla 10. sırada yer aldı.