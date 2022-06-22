Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yeri açıklandı! Maç ne zaman, nerede oynanacak?

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'le oynayacağı maçın yeri netleşti.

Rusya-Ukrayna savaş nedeniyle karşılaşmanın Polonya'da oynanacağı açıklandı. Buna göre Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki ilk maç 20 Temmuz'da Polonya'nın Lodz şehrindeki King's Stadium'da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00’de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

LİG SON HALİYLE TESCİL EDİLMİŞTİ

Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da ligler yarıda bırakılmış ve son puan tablosu tescil edilmişti. Ligi 2. sırada sürdüren Dinamo Kiev'de bu şekilde Şampiyonlar Ligi biletini almış oldu. Savaş nedeniyle takımdan ayrılan bir çok futbolcunun olduğu Dinamo Kiev, maçlarını kendi ülkesinde oynayamayacak.

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Mavi-beyazlı takım ev sahibi olduğu mücadeleleri Polonya'da oynayacak. Mircea Lucescu'nun yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen görevini sürdürdüğü Kiev çoğunlukla Ukraynalı futbolculardan kurulu bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.