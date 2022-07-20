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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı sonrası Lucescu'dan açıklamalar: 'Bizim için kolay değildi'

#Dinamo Kiev - Fenerbahçe#Mircea Lucescu#Şampiyonlar Ligi
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı sonrası Lucescudan açıklamalar: Bizim için kolay değildi

Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu maçı değerlendirdi.

Bizim için kolay bir durum değildi. Bazı kartlardan memnun değilim ama genel olarak oyundan memnunum diyebilirim. Yakın zamanda daha iyi olacağız. Bunun sözünü verebilirim. Takımımın yüksek bir potansiyeli var. Oyuncu değişiklikleri için uzun bir süre bekledim. Risk almamanın daha iyi olacağını düşünerek oyuncu değişikliklerini geç yaptım. Sadece 20 oyuncumuz var. Bu konuda bir dezavantajımız var.

"DAHA FAZLA TARAFTAR BEKLERDİM"

Daha fazla taraftar beklerdim. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı sonuçta. Daha fazla taraftar bekliyordum. Atmosfer iyiydi yine de. Çok sayıda Türk ve Ukraynalı vardı. İyi bir atmosfer yarattılar.

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#Dinamo Kiev - Fenerbahçe#Mircea Lucescu#Şampiyonlar Ligi

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