Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis: 'Fenerbahçe intikam almak isteyecektir'

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Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyen ancak Avrupa Ligi'nden yeniden aynı gruba düşen Dinamo Kiev'de başkan Igor Surkis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU GİBİ

Grubu değerlendiren Surkis, "Çok güçlü rakipler var. Şampiyonlar Ligi grubu gibi bir grupta olduğumuzu hissediyorum. Rennes, bizim gibi son dönemde bu turnuvada oynadı. Her yıl kaliteli transferler yapan çok ciddi bir takım. AEK'in Dnipro'yu nasıl yendiğini gördük" dedi.

HER AY DAHA DA GÜÇLENİYORLAR

Surkis sözlerini, "Fenerbahçe'den bahsetmiyorum bile. Her ay daha da güçleniyorlar. Bizden intikam almak isteyeceklerdir" ifadeleriyle tamamladı.