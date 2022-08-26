Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis: 'Fenerbahçe intikam almak isteyecektir'

Güncelleme Tarihi:

#Dinamo Kiev#Fenerbahçe#Avrupa Ligi
Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis: Fenerbahçe intikam almak isteyecektir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 19:50

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer almalarını değerlendirdi.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi eleme turunda Fenerbahçe'yi eleyen ancak Avrupa Ligi'nden yeniden aynı gruba düşen Dinamo Kiev'de başkan Igor Surkis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUBU GİBİ

Grubu değerlendiren Surkis, "Çok güçlü rakipler var. Şampiyonlar Ligi grubu gibi bir grupta olduğumuzu hissediyorum. Rennes, bizim gibi son dönemde bu turnuvada oynadı. Her yıl kaliteli transferler yapan çok ciddi bir takım. AEK'in Dnipro'yu nasıl yendiğini gördük" dedi.

HER AY DAHA DA GÜÇLENİYORLAR

Surkis sözlerini, "Fenerbahçe'den bahsetmiyorum bile. Her ay daha da güçleniyorlar. Bizden intikam almak isteyeceklerdir" ifadeleriyle tamamladı.

Gözden Kaçmasın

UEFA Avrupa Liginde Fenerbahçe ve Trabzonsporun rakipleri belli olduUEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dinamo Kiev#Fenerbahçe#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz

Maçları, dizileri ve filmleri korsan sitelerden izleyenler dikkat! 'Bir şey ücretsizse ücret siz oluyorsunuz'

#Korsan Yayın
Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor | 9 SORU 9 YANIT

Pasif içicilikle ilgili bildiklerinizi unutun: Üçüncü el duman! İçmeyenler sigaradan nasıl etkileniyor? | 9 SORU 9 YANIT

#Üçüncü El Sigara Dumanı
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger