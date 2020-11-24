Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e konuk olduğu son karşılaşmayı Xavi ve Lionel Messi'nin golleriyle 2-1 kazanmıştı. Ukrayna takımlarına konuk olduğu son üç Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Barcelona, bu galibiyetlerin ikisini şu an Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu karşısında aldı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi.

Oynadığı son 11 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanabilen Dinamo Kiev, bu sezon çıktığı üç karşılaşmada da galibiyet alamadı ve ikişer gol yedi. Son beş Şampiyonlar Ligi sezonunda dördüncü kez ilk üç grup maçından da galip ayrılan Barcelona, daha önce sadece çeyrek finalde elendiği 2002/03'ün ilk dört karşılaşmasını kazanmıştı.

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan altı mağlubiyet alırken; turnuva tarihinde aynı rakipten daha fazla yenilgi alan tek isim Arsene Wenger.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son 37 maçın sadece birini kaybeden ve son beş karşılaşmadan galip ayrılan Barcelona, Ekim 2012'den bu yana en uzun serisini yakaladı.

Dinamo Kiev forması giyen Viktor Tsygankov, Şampiyonlar Ligi'nde Nisan 2005'ten bu yana üst üste üç maç gol atan ilk Ukraynalı oyuncu olmak istiyor. Barcelona ile oynadığı ilk maçta fileleri havalandıran Tsygankov, 2006/07'den bu yana turnuvanın grup aşamalarındaki iki karşılaşmada da İspanyol devine gol atan ilk isim olabilir.

Deplasmanda oynadığı son 14 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birinde gol atabilen Barcelona forveti Antoine Griezmann, turnuva kariyerindeki gollerin sadece %26'sını dış sahada kaydedebildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyun golü bulunmayan Lionel Messi, üç grup maçında da penaltı golü kaydetti. 2005'ten bu yana bunu başaran ilk Barcelona oyuncusu konumundaki yıldız oyuncu, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada penaltı golü atan ilk isim olabilir.

Dinamo Kiev Barcelona maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev Barcelona maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak..