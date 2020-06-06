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GeriFutbol Dinamo Bükreşli Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası
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Haber Giriş: 06.06.2020 - 08:33,Son Güncelleme:

Dinamo Bükreşli Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası

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Dinamo Bükreşli Patrick Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi! Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası
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Dört yıl önce sahada kalp krizi geçirerek ölen Dinamo Bükreş'in Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng’e ilk müdahalede geciken acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta'ya ertelemeli 18 ay hapis cezası verildi.

Dinamo Bükreş’in Viitorul’u ağırladığı 6 Mayıs 2016 tarihindeki Romanya Birinci Futbol Ligi maçında, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ev sahibi kulübün oyuncusu Ekeng’in ölümüyle ilgili dava sonuçlandı.

Rumen basınında yer alan haberlere göre duruşmada, 26 yaşındaki futbolcuyu hastaneye götüren ambulanstaki acil tıp teknisyeni Mihaela Elena Duta’nın, hastayı yaşama döndürmek için gereken çabayı sarf etmediğine hükmedildi.

Yargıç, Duta’ya ertelemeli 18 ay hapis ve 2 ay kamu hizmeti cezası verdi. Duta ayrıca Ekeng Ailesi’ne 200 bin Euro tazminat ödeyecek. (Fanatik)

Dinamo Bükreşli Patrick Ekengin ölümünde ihmal tespit edildi Acil tıp teknisyenine 18 ay hapis cezası

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