Dimitris Pelkas, sevgilisi Kiveli Marda'ya evlilik teklif etti!

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, sevgilisi Kiveli Marda ile evlilik yoluna girdi. Pelkas, Marda'ya evlilik teklif etti. Marda ise yaptığı paylaşımda teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Kiveli Marda, yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:

Hayatta olabilecek en muhteşem şeylerden biri sizi her şeyinizle gören ve daha azı olmanıza izin vermeyecek birini bulmaktır. Ne olursa olsun sizi seven ve destekleyen biri... Ve onun gözlerinden her şeyi farklı görmeye başlıyorsunuz. Eğer böyle birini bulursanız evlenin. En azından ben öyle yapacağım.





100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...