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Dimitris Pelkas Hull City’den ayrıldı! Yeni takımı belli oldu…

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#Pelkas#Fenerbahçe#Paok
Dimitris Pelkas Hull City’den ayrıldı Yeni takımı belli oldu…
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 15:36

Hull City’nin Fenerbahçe’den kiraladığı Dimitris Pelkas takımdan ayrıldı. Yunan oyuncunun yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

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5 Ekim 2020 tarihinde 2.20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Yunan ekibi PAOK’tan Fenerbahçe’ye transfer olan ve bu sezonun başında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’e kiralanan Dimitrios Pelkas’tan yeni haberler var.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Yunan oyuncu, Hull City’den resmen ayrıldı. 29 yaşındaki futbolcunun yeni takımı ise belli olmak üzere.

PAOK PELKAS’A TRANSFER TEKLİFİ YAPTI

Dimitris Pelkas’ın Fenerbahçe’ye transfer olduğu takım olan PAOK, oyuncuyu bir kez daha kadrosuna katmak için teklif yaptı.

FENERBAHÇE OPSİYONU KULLANACAK MI?

Yunan oyuncu, 5 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık bir sözleşemeye imza atmıştı.

Sarı lacivertli kulübün sözleşmedeki opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor. Dolayısı Yunan oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitecek ve Pelkas serbest statüde olan bir oyuncu olacak.

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PELKAS HULL CITY’DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Hull City’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, İngiltere’de kendisinden bekleneni veremedi. Kaplanlar lakaplı kulübün formasını bu sezon 26 kez terleten Pelkas, takımına 2 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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#Pelkas#Fenerbahçe#Paok

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