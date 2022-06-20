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Dimitris Itoudis: "Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

#Fenerbahçe Beko#Dimitris Itoudis#Basketbol
Dimitris Itoudis: Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz

Fenerbahçe Beko'nun yeni Başantrenörü Dimitris Itoudis, resmi imza için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörlük görevi için 3 yıllık anlaşma sağladığı Dimitris Itoudis, İstanbul’a geldi.

Tecrübeli çalıştırıcıyı İstanbul Havalimanı’nda kulüp yetkilileri karşıladı.

Fenerbahçe TV’ye konuşan Başantrenör Dimitris Itoudis, “Buraya gelirken beklentilerin ve sorumluluklarımın farkındayım. Şu anda yapmak istediğimiz ilk iş, mümkün olan en iyi kadroyu ve takım ortamını yaratarak camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek olacak. Özellikle Fenerbahçe taraftarlarına büyük bir teşekkür göndermek istiyorum. Binlerce mesaj aldım. Hepsine cevap olarak “teşekkürler” diyorum. Yapmamız gereken çok iş var. Ben hiçbir zaman büyük laflar etmenin hayranı olmadım ama taraftarlarımızı anlıyorum, onların büyük beklentileri var. Bilmelerini isterim ki onların beklentileri, yürekleri ve istekleri; bizim için göreve dönüşecek. Onların bu isteğini karşılayabilmek için bizi daha çok çalışmaya itecek. Onların harika bir atmosfer yaratarak bizi desteklemelerini bekliyorum. Taraftarlarımızı, Başkanımız Ali Koç’u ve organizasyon içerisinde bu takımı ait olduğu yerlere tekrar taşıma yolunda en iyi takımı kurmak için büyük fedakarlıklar yapan herkesi gururlandırmak için üzerimize düşen her şeyi yapacağız.” dedi.

Dimitris Itoudis, 21 Haziran Salı günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarıyla buluşacak.

Dimitris Itoudis’in yanı sıra Erkek Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Basketbol Operasyonları Genel Direktörü Maurizio Gherardini ve Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier’in katılacağı basın toplantısı saat 13.00’de başlayacak.

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