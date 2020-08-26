Dimitris Giannoulis: Skor adaletsiz oldu, Beşiktaş'ı daha farklı yenebilirdik
PAOK'un Beşiktaş'ı 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi yoluna devam ettiği mücadelenin ardından maçta başarılı performans gösteren Dimitris Pelkas ve Dimitris Giannoulis açıklamalarda bulundu.
Pelkas, Beşiktaş'tan daha çok istediklerini söylerken, "İki takım üzerinde de baskı vardı ancak biz Beşiktaş'tan daha çok istedik ve en iyi performansımızı gösterdik" dedi.
"SKOR BİRAZ ADALETSİZ OLDU"
Giannoulis ise daha farklı da kazanabileceklerini kaydetti, "İyi bir maç oynadık ve hak ettik. Skor biraz adaletsiz oldu, daha farklı olabilirdi. Maça hırslı başladık, Beşiktaş açık verdi ve bunları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.
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