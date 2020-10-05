Dimitrios Pelkas kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Dimitrios Pelkas'ın oynadığı takımlar
Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe transfer gündeminin ardından futbolseverlerin araştırdığı isim olmaya başladı. Şu ana kadar Yunanistan ve Portekiz liglerinde forma giyen Dimitrios Pelkas, U19, U20, U21 ve A Takım olmak üzere Yunanistan Milli Takımı formasını da terletti. Peki, transfer gündeminin odağında yer alan Dimitrios Pelkas kimdir nereli kaç yaşında? İşte, kariyeri merak edilen Dimitrios Pelkas'ın oynadığı takımlar
Dimitrios Pelkas, 26 Ekim 1993 tarihinde Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK alt yapısında başlayan oyuncu, 2013 yılında Yunanistan alt liglerinde mücadele eden Apollon Pontou takımına kiralandı. 1 yıllık kiralık tecrübesinin ardından yeniden kulübüne dönen Pelkas, bu kez Portekiz Ligi takımlarından Vitória Setúbal'a kiralık olarak gönderildi. Burada da 1 yıl mücadele eden Pelkas, 2015 yılından itibaren PAOK için mücadele etmeye başladı.
On numara mevkisinde oynayan 1,75 boyundaki Pelkas, ihtiyaç halinde sol kanatta da görev alabiliyor. Dimitrios Pelkas her iki ayağına da hakimdir.
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