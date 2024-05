Dimitrios Goutas'ın Süper Lig'den İngiltere'ye uzanan hikayesi! Erol Bulut'un farkı, Premier Lig hedefi, Dzeko-Icardi sözleri...

Haberin Devamı

2021-2023 yılları arasında Sivasspor’da forma giyen ve 84 maça çıkan Dimitrios Goutas, stoper pozisyonunda oynamasına rağmen attığı gollerle Süper Lig’e damga vurmuştu.

Yiğidolar’da 5 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlayan Goutas, 1 Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Sezon başında Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City’nin yolunu tutan başarılı futbolcu, şimdiye kadar 45 maçta oynadı ve 4 gol kaydetti.

Teknik direktör Erol Bulut’un savunmadaki sigortası olan Yunan stoper; Süper Lig kariyeri, Cardiff City’e uzanan macerası, Premier Lig hedefi, Rıza Çalımbay ve Erol Bulut’un takım yönetimiyle ilgili düşüncelerini anlattı.

CARDIFF CITY’NİN 30 YAŞINDAKİ YUNAN STOPERİ DIMITRIOS GOUTAS’IN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“SÜPER LİG’İN ÇOK SAYIDA ÜST DÜZEY OYUNCUYU ÇEKMESİ ŞAŞIRTICI DEĞİL”

2021 yılında Türkiye’ye gelmeden önce farklı liglerde futbol oynamıştın. Türkiye Süper Ligi'ndeki futbolu zihniyet, mücadele, kalite ve taraftar atmosferi açısından değerlendirebilir misin?

Kariyerim boyunca Yunanistan, Belçika ve Polonya'daki liglerde oynadım. Farklı futbol kültürlerine ve bunların profesyonel bir futbolcu olarak gelişimim üzerindeki etkilerine direkt tanık olma ayrıcalığına sahip oldum. Şu anda her profesyonel futbolcunun hayalini süsleyen İngiltere’de oynuyorum. Ligin yüksek bir rekabetçi yapısı var ve tüm dünyanın gözü bu ligin üzerinde. Türkiye Süper Ligi'ne gelince, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olarak öne çıkıyor ve futbolun yoğun bir şekilde oynanışı, güçlü rekabeti ve taraftarların yarattığı inanılmaz atmosferle biliniyor. Bu yüzden Süper Lig’in dünyanın dört bir yanından çok sayıda üst düzey oyuncuyu çekmesi şaşırtıcı değil. Tutkulu taraftarlar ve sahadaki kalitenin birleşimi her oyuncunun tecrübesini geliştiriyor.

“TÜRKİYE KUPASI’NI KAZANMAK KULÜBÜN STATÜSÜNÜ YÜKSELTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR ANDI”

Sivasspor’da 84 maçta oynadın, takımına 5 gol ve 3 asistle katkı sağladın. Süper Lig’deki dönemin senin açından nasıl geçti?

Sivasspor'da geçirdiğim süre gerçekten unutulmazdı. İki harika yıl geçirdim ve kulüp için tarihi bir başarı olan Türkiye Kupası'nı kazandım. Bu zafer, kulübün statüsünü yükselten çok önemli bir andı. Kupa zaferinin ardından Avrupa müsabakalarındaki yolculuğumuz, takımımızın yeteneklerini ve dayanıklılığını daha büyük bir sahnede göstermemize fırsat verdi. Sivasspor'a her zaman derin bir sevgi besleyeceğim. Kulübün değerlerini ve taraftarlarımızın inanılmaz desteğini her zaman hatırlayacağım. Tribünlerden gelen tutkulu destek başarılarımızda etkili oldu ve kulüpte geçirdiğim zamanı son derece tatmin edici kıldı. Birlikte başardıklarımızla gurur duyuyorum ve Sivasspor'un kalbimde her zaman özel bir yeri olacak.

“RIZA ÇALIMBAY İLE ÇALIŞMAK KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Rıza Çalımbay’ın futboluna etkisiyle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Teknik direktör Rıza Çalımbay'la birlikte Sivasspor'da çalışmak kariyerimin dönüm noktası oldu. Onun adı Türkiye Kupası zaferimizle birlikte anılıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın hem takım yönetimi hem de oyuncularla iletişim kurma becerisi, kulüpte son derece olumlu ve uyumlu bir ortam yarattı. Bu uyumlu atmosfer, sahadaki başarımız için çok önemli olan takım çalışmasını ve adanmışlığı teşvik etme adına çok önemliydi.

“SİVASSPOR’DA OYNADIĞIM DÖNEM İSMİM 4 BÜYÜK KULÜPLE ANILDI AMA...”

Sivasspor’daki başarılı futbolunun ardından ismin Süper Lig devleriyle de anılmıştı. O dönem herhangi bir teklif geldi mi?

Sivasspor'dayken Türk medyasında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi üst düzey kulüplerin beni transfer etmek istediğine dair haberler çıktı. Transfer işlemlerim tamamen menajerim tarafından yürütüldüğü için bu konularla doğrudan ilgilenmiyordum ancak böylesine prestijli kulüpler tarafından dikkate alınmak her oyuncu için kesinlikle bir onurdur. Bu büyük takımlarla ilişkilendirilmek, bir oyuncunun yeteneklerinin ve sahadaki katkılarının değer görmesi demektir.

“EROL BULUT’UN TEKLİFİNİ TEREDDÜT ETMEDEN KABUL ETTİM”

Teknik direktörlüğünü Erol Bulut’un yaptığı Cardiff City takımına uzanan süreci anlatır mısın?

Sezon başında Cardiff City'ye transferim kariyerimde önemli bir dönüm noktası oldu. Süreç, teknik direktör Erol Bulut'un bana ulaşarak takıma transferimle ilgilendiğini ifade etmesiyle başladı. Erol Bulut gibi seçkin bir antrenörün rehberliğinde oynamanın büyük bir onur olduğunu düşünerek teklifi tereddüt etmeden kabul ettim. Ayrıca, İngiltere'de mücadele etme fırsatı benim için bir hayalin gerçekleşmesiydi. Birçok kişinin bildiği gibi, Championship en zorlu liglerden biri ve burada oynamak profesyonel futbol gelişimimde önemli bir adımı temsil ediyor.

“EROL BULUT, OLAĞANÜSTÜ BİR TEKNİK DİREKTÖR. İLERİDE BÜYÜK BİR TAKIMA LİDERLİK EDEBİLİR”

Teknik Direktör Erol Bulut, daha önce Süper Lig’de 4 takımda görev yapmıştı. Erol Bulut'un teknik direktörlük potansiyelini ve futbolcularına etkisini değerlendirebilir misin?

Bence Erol Bulut olağanüstü bir teknik direktör. Onun rehberliğinde profesyonel anlamda üst düzey seviyelerde mücadele ediyoruz. Ayrıca kendisi İngiltere'de öyle bir hayranlık kazandı ki, bunu sadece kendisi için değil, Türk futbolu için de önemli bir onur olarak görüyorum. Oyuncularına duyduğu saygı ve futbolcularının içindeki potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarma yeteneği, onun en üst düzey antrenörlük potansiyelini ortaya koyuyor. Erol Bulut’un; gelecekte herhangi önemli bir ligdeki, herhangi büyük bir takıma liderlik etmek için gereken beceri ve vizyona sahip olduğuna kesinlikle inanıyorum. Takım arkadaşlarım da dahil olmak üzere kulüpteki herkes, Erol Hoca’nın metodolojisi başta olmak üzere sezon boyunca her açıdan bizi yönetmesinden dolayı oldukça heyecan duyuyor.

“PREMIER LİG’E DÖNME HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Cardiff City, şimdiye kadar oynadığı 45 maçta 62 puan topladı ve maalesef Premier Lig potasından uzak kaldı. Yeni sezondaki hedefinizle ilgili neler söylemek istersin?

Bu sezon Cardiff City'de, özellikle de takımın başlangıçta karşılaştığı zorluklar göz önüne alındığında şüphesiz zorlu bir Championship Ligi’nde herkesin saygısını kazandığımız bir performans sergiledik. Cardiff City’nin Premier Lig'deki önceki deneyimleri de dâhil olmak üzere sahip olduğu itibar ve tarih sayesinde hedefimiz her zaman Premier Lig’e yükselmek olmuştur. Yeni sezona bakacak olursak, öncelikli hedefimiz bu yıl gösterdiğimiz tutku ve gücümüzle yeniden mücadele etmektir. Daha fazla zafer elde etmeyi ve taraftarlarımız tarafından derinden arzulanan Premier Lig'e dönme hayalimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

“YETENEKLERİME DUYDUĞU GÜVEN İÇİN TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT’A MİNNETTARIM”

Bu sezon 45 maçta forma giydin ve 4 gol attın. Sivasspor'da görev yaptığın dönemde de attığın gollerle dikkat çektin. Golcü özelliğinle ilgili neler düşünüyorsun?

Bu sezon zorlu Championship Ligi’nde 45 maçın tamamında oynamak benim için önemli bir başarıydı. Teknik direktör Erol Bulut’a yeteneklerime duyduğu güven için minnettarım. Bir savunma oyuncusu olarak gol atmak her zaman oyunumun gurur duyduğum bir parçası olmuştur. Özellikle İngiltere'deki ilk yılımda takımıma böyle bir katkıda bulunmak çok önemliydi. Maç içinde sürekli olarak proaktif olmaktan, oyunuma bu skora katkı unsurunu eklemekten ve takımımın duran toplardan kritik puanlar kazanmasına yardımcı olmaktan her zaman keyif almışımdır. Bu konuda rol model olarak aklımda belirli bir oyuncu olmasa da genç yaşlardan itibaren İngiltere Ligi’ndeki başarılı savunma oyuncularının tarzına hep hayranlık duymuşumdur.

“DZEKO VE ICARDI GİBİ YÜKSEK KALİTEDEKİ FORVETLERLE DE KARŞILAŞMAK İSTERDİM”

Yeniden Süper Lig’e dönecek olursak, Süper Lig’de E.Valencia, Batshuayi ve Diagne gibi forvetlere karşı oynadın. Bu sezon Dzeko ve Icardi gibi forvetler Süper Lig'de gol kralı olma mücadelesi veriyor. Bu iki isme karşı oynamak senin için nasıl bir mücadele olurdu?

En iyi santrforlara karşı mücadele etmek her defans oyuncusu için heyecan vericidir. Edin Dzeko ve Mauro Icardi gibi oyunculara karşı oynama fırsatı, 90 dakika boyunca konsantrasyon gerektiren bir mücadele anlamına geliyor. Bu tür bir eşleşme sizi en iyi performansınızı göstermeye ve oyunun her anına odaklanmaya iter. Böylesine yüksek kalibreli oyuncularla karşılaşmak hoşuma giden bir şey olurdu. Bu durum zaten üst düzey liglerde mücadele etme hedefimle de örtüşüyor.

“4 BÜYÜKLERİN STADYUM ATMOSFERİ GERÇEKTEN ETKİLEYİCİYDİ”

Türkiye'de seni en çok hangi takımın stadyum atmosferi ve taraftarı etkiledi?

Türkiye'de büyük takımların stadyumlarındaki atmosfer gerçekten etkileyici ve böyle ortamlarda oynamak her futbolcu için bir zevkti. Bu stadyumların her biri, Türkiye Süper Ligi'nin tüm oyuncular için farklı ve keyifli olmasına katkıda bulunuyor.