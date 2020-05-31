MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDimitar Berbatov: Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanacak
GeriFutbol Dimitar Berbatov: Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

Dimitar Berbatov: Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dimitar Berbatov: Şampiyonlar Ligi'ni Bayern Münih kazanacak
Abone Olgoogle-news

Eski Bulgar yıldız futbolcu Dimitar Berbatov, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i favori gördüğünü söyledi.

İngiliz basınına konuşan Berbatov, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle askıya alınan Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında maçlara diğerlerinden erken başlayan Bundesliga'daki takımların, daha avantajlı olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle halen askıda bulunan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in, bu durumun avantajını iyi kullanacağına inandığını kaydeden 39 yaşındaki Berbatov, "Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne devam edilirse, büyük ihtimalle Bayern Münih'in kazanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bundesliga'da forma giyen çok kaliteli oyuncular olduğunu vurgulayan Berbatov, salgın sonrasında Bayern Münih'in lige yüksek formla başladığını da hatırlattı.

Şampiyonlar Ligi'ne ara verilmeden önce son 16 turunda İngiltere temsilcisi Chelsea ile eşleşen Bayern Münih, ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanırken, taraflar arasındaki rövanş maçı ise salgın nedeniyle ertelenmişti.

Dimitar Berbatov: Şampiyonlar Ligini Bayern Münih kazanacak

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle