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Spor Arena
Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:23 | Son Güncelleme:

Dijon Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Dijon Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Dijon Lille maçı, Fransa Ligi'nde en tepe ile en dipteki iki takımı karşı karşıya getirecek. Bu sezon A Milli futbolcularımızın da katkısıyla olağanüstü bir performans gösteren Lille, 9 puanla son sırada yer alan Dijon karşısında mücadele edecek. Peki, Dijon Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Dijon Lille maçı ile Fransa Ligi'nde heyecan dolu mücadele devam ediyor. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı'nın gösterdiği performans ile liderlik koltuğuna oturan Lille, bugün Dijon karşısında galibiyet elde ederek yerini sağlamlaştırmayı hedefleyecek. Peki, Dijon Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

DİJON LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Liginin 15'inci Hafta mücadelesinde Dijon, Lille'i konuk edecek. 16 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenecek. 

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