Dijon 0-2 Lille (Yusuf Yazıcı gol attı)

Dijon ile Lille, Fransa Ligue 1'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin 19. dakikasında sahneye Yusuf Yazıcı çıktı ve Lille'i öne geçiren golü kaydetti.

Golde asisti yapan isim ise bir diğer milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik oldu.

Son sözü 90. dakikada Weah söyledi ve Lille, Dijon'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 32 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Dijon ise 9 puanla son sırada kaldı.

Lille maça 11'de başlayan Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik 84 dakika sahada kaldı. Burak yılmaz ise 58. dakikada oyuna dahil oldu.