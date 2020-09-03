Dijital Evren’deki TBF’de “bizolankazansın”

2012 yılından bu yana her yıl büyük bir kitleyi bir araya getiren Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Türkiye Büyük Finali etkinliği, bu yıl farklı bir şekilde adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Bu yılki büyük finalin dinamiklerini ve espor ekosistemindeki son gelişmeleri Riot Games Türkiye ve Ortadoğu Espor Müdürü Bora Aksoylu aktardı.

Üç stadyum dolusu izleyiciye ulaştık

Pandemi döneminde kısa bir duraklamanın ardından, Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi online olarak kaldığı yerden devam etti. Online lig dönemi boyunca ortalama bir stadyum kadar, maksimum izlenme dönemlerinde ise üç stadyum kadar izleyiciye ulaştık. Ortalama izleyicimiz geçen yılın aynı dönemine göre %46’lık artışla 33.431 rakamına ulaşırken, maksimum izleyici sayımız %181’lik artışla 150.443’e yükseldi. Toplam izlenme saatlerinde ise %45’lik artışla 3.241.163 saate ulaştık.

Espora yönelik ilgide Türkiye 7. sırada

2019 yılında küresel espor gelirleri 950 milyon dolar seviyesinde iken 2020 yılında öngörülen espor gelirleri ise 1,1 milyar dolar seviyesinde. Bu ekosistemde hem sponsorluk hem de izleyici anlamında çok ciddi bir gelişme var. 2020 başında gerçekleştirilen bir araştırma ile espor ekonomisinin yüzde 65 oranında büyüdüğünü görüyoruz. Espora ilgi konusunda Türkiye 7. sırada yer alıyor. Bu ilgiyi yeni çıkan oyunlarımız özelinde de net bir şekilde gözlemliyoruz.

Büyük final sürprizlerle dolu

TBF 2020, bu yıl göz alıcı bir dijital evrende, büyük finale yakışır bir görsellikte gerçekleşecek. Arenaya adını veren Demacia Bölgesi, oyuncular açısından adalet, onur ve birliktelik kavramlarıyla özdeşleşen, prestijli bir geçmişe sahip. League of Legends evreninde, adaletin ve haklının yanında olan bir bölge olarak dikkat çeken Demacia, TBF ruhunu yansıtan bir bölge olduğu için dijital arena tasarımı bu bölgeye odaklanarak yaratıldı.

Finaldeki takımlarımıza göz atacak olursak, Papara SuperMassive ve 5 Ronin’i görüyoruz. Özellikle lig birincisini yenerek finale çıkan 5 Ronin herkesi şaşırtarak önemli bir sürpriz yaptı diyebiliriz. Çeyrek final aşamasından itibaren son derece ilginç karşılaşmalara tanıklık ettik.

Bu seneki mottomuz #bizolankazansın. Bu söylemi açmak gerekirse, “biz olmak”; mücadele etmek, ekran karşısında hep birlikte uzun saatler geçirmek ve bundan ciddi anlamda keyif almak, heyecanlı bir maçtan sonra iletişime geçerek yeniden birlikte oyun oynayabilmek, sponsorlarımızla gerçek anlamda “biz” olan kampanyalara birlikte imza atabilmek anlamına geliyor.

Yani ekosisteme seslenirken yaptığımız gibi tamamen “biz” olan bir yapı oluşturmayı ve bu yapının içinde hep birlikte yer almayı hedefliyoruz. Bu amaçla www.bizolankazansin.com web sitesini de hayata geçirdik.

Bunun yanı sıra, önemli marka elçisi iş birliklerine de gittik, örneğin açılış şovumuzu Anıl Piyancı gerçekleştirecek. Türkiye spor ve espor tarihinde bugüne kadar yapılmamış bir şov olacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra YouTube mecrasında da Efe Uygaç ve Feyyaz Yiğit ile iş birliğimiz oldu. Genç kitlenin son dönemde ilgisini çeken Post 42 ile takımlarımızın eğlenceli bir soğuk savaşa imza attığı bir videoyu da bu dönemde yayına aldık. Tüm bu iletişim çalışamalrını yine biz olan kazansın söylememiz çerçevesinde gerçekleştirdik. Buradaki temel amaçlarımızdan bir tanesi de esporun iletişim anlamında geldiği noktayı hep birlikte ortaya koymaktı.