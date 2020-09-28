Dignitas Takımında Personel Değişikliği Yapıldı

Ocak ayında, Dignitas yeni bir CS:GO takımı kuracağını duyurdu ve Johansson’ı hem baş antrenör hem de programı yönetmesi için bu role getirdi. İsveç vatandaşı olan Johansson, 2012’den 2014’e kadar Ninjas in Pyjamas için oynadı ve 2014’te ESL One Köln’de CS:GO Major dahil olmak üzere birçok turnuva kazandı.

Garozzo, Selfless (2017) takımında oynadı. Gerektiğinde hala mücadele ettiği Dignitas (2017-Günümüz) kadın kadrosunda oynuyor ve 4 kez dünya şampiyonu bir CS:GO oyuncusu. Başlangıçta şirketin hayranlara yönelik pazarlama müdürü olarak görev yaptı, ardından bu yeni atamadan önce pazarlamadan sorumlu başkan yardımcısı oldu.

Garozzo, CS:GO’daki en iyi yayın gözlemcilerinden biri olarak kabul ediliyor. Birden fazla etkinlikte görev almış olmasının bunda payı büyük. Gözlemciler aksiyonun bir video oyununda nerede olduğunu ararlar ve Garozzo oyun içi kamera kullanırken aksiyonu yayına gösterir.

Baker, 2017’de rekabetçi oyundan çekilmeden önce Dignitas’ın destek rolünü oynadığı Heroes of the Storm’dan geliyor.