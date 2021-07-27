Dignitas Esports, United States Air Force ile işbirliği açıkladı

eSpor dünyası Dignitas eSports ve Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri (USAF) arasında yapılan yeni bir anlaşmanın duyurusunu memnuniyetle karşılıyor. Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri, Dignitas'ın Resmi Askeri Hizmet Ortağı olarak, rekabet ruhunu yeni zirvelere çıkartmak ve arttırmak için artık bu organizasyon ile işbirliği yapacağını açıkladı.

eSpor organizasyonu, paylaştıkları blog yazısında diğer şeylerin yanı sıra rekabetçi yayın etkinlikleri ve dijital deneyimler konusunda ABD Hava Kuvvetleri ile ilişki kuracağını duyurdu. Ortaklığın amacı, ABD Hava Kuvvetleri'nin teknoloji bileşenlerini ve yeteneklerle benzersiz içerik deneyimleri geliştirmeye yönelik beklentilerini vurgulamak olacak. Bu iki kuruluş, 2021'in ikinci yarısında, Dignitas ve ABD Hava Kuvvetleri 2020 'Wingman Series' Counter-Strike: Global Offensive Tournament'in başarısını temel alan bir çevrimiçi yayın eSpor turnuvası tasarlayacak ve buna ev sahipliği yapmak için işbirliği yapacak.

Yönetime göre, USAF ve Dignitas, eSpor oyuncularını ve diğer Dignitas yıldızlarını içeren birçok işbirliği girişimi başlatacak. Açıklamaya göre taraflar, “öğretici, ilham verici ve etkileşimli içerik yoluyla ortak rekabet ruhunu” göstermeyi amaçlıyor. Fakat henüz anlaşmanın finansal detayları ve planlandığı zaman çerçevesi açıklanmadı.

Dignitas 2003 yılında, FIFA, Battlefield 2 ve Counter-Strike 1.6 gibi oyunlara odaklanarak kurulan bir eSpor organizasyonudur. Kısa süre önce CS: GO, League Of Legends, Rocket League ve Valorant gibi oyunlara odaklanan Philadelphia 76ers basketbol takımı tarafından satın alındılar.