Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Digiturk ve Güntekin Onay'dan yayın ihalesi açıklaması! 2.1 milyarlık teklif...

#Yayın İhalesi#Süper Lig#Digiturk
Digiturk ve Güntekin Onaydan yayın ihalesi açıklaması 2.1 milyarlık teklif...

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın ihalesi için en yüksek teklifi veren ancak Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya sağlayamayan Digiturk, konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Haberin Devamı

Yayıncı kuruluş Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada, mali açıdan en yüksek teklifin verildiğinin altı çizilirken "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu’nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2.1 MİLYARLIK TEKLİF

Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası yayın ihalesi hakkında konuşan beIN SPORTS sunucusu Güntekin Onay ise "Digiturk yayın ihalesine 2.1 milyar TL'lik teklif verdi. Şu anda gelinen noktada iş Saran ve TFF'ye kaldı. Onların verdiği teklif 700 milyon TL. Buradan kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak?" dedi.

Gözden Kaçmasın

TFFden yayın ihalesi açıklaması Digiturkle anlaşma sağlanamadıTFF'den yayın ihalesi açıklaması! Digiturk'le anlaşma sağlanamadıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yayın İhalesi#Süper Lig#Digiturk

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin
Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

Tek bir mesaj yola çıkmasına yetti… 3 çocuğu Ukrayna’dan kurtaran İngiliz kadının inanılmaz hikayesi

#Ukrayna