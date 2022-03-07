Digiturk ve Güntekin Onay'dan yayın ihalesi açıklaması! 2.1 milyarlık teklif...

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Yayıncı kuruluş Digiturk, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada, mali açıdan en yüksek teklifin verildiğinin altı çizilirken "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve İhale Komisyonu’nun, özellikle mevcut belirsizlik koşullarında, tüm paketler için önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. Bununla beraber, TFF ve İhale Komisyonu'nun Türk futbolunun çıkarları doğrultusunda hareket etme sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2.1 MİLYARLIK TEKLİF

Beşiktaş - Başakşehir maçı sonrası yayın ihalesi hakkında konuşan beIN SPORTS sunucusu Güntekin Onay ise "Digiturk yayın ihalesine 2.1 milyar TL'lik teklif verdi. Şu anda gelinen noktada iş Saran ve TFF'ye kaldı. Onların verdiği teklif 700 milyon TL. Buradan kim karlı çıkacak, kim zararlı çıkacak?" dedi.