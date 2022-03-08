Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Digiturk imzaya gelmedi, gözler Saran ve TRT'de

#Yayın İhalesi#TFF#Süper Lig
Digiturk imzaya gelmedi, gözler Saran ve TRTde

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın ihalesinde sürpriz gelişme... Tüm yayın paketlerini kapsayan Paket 4’e yaptığı 2 milyar 105 milyon liralık teklifi reddedilen, buna karşın diğer paketler için sunduğu 1 milyar 295 milyonluk önerisi kabul gören Digiturk, sözleşme imzalamaya gelmedi. Digiturk’ün tüm paketler için yeni bir teklif yaptığı ancak ihale komisyonunun bunu da kabul etmediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısını belirlemek için düzenlenen ihalede sürpriz bir gelişme yaşandı... 96 Süper Lig ve tüm Spor Toto 1. Lig maçlarının canlı yayınları ile, Süper Lig özetleri, dijital platformlardan kısa özetler, radyo yayınları, bahis platformlarından ve GSM şebekelerinden yayınları kapsayan paketler için toplam 1 milyar 295 milyon lira teklif eden ve bu önerisi kabul edilen Digiturk, sözleşme imzalamaya gelmedi.

Digiturk, tüm paketleri kapsayan Paket 4’e toplam 2 milyar 105 milyon TL’lik teklif yaparken, bu rakam Yayın İhale Komisyonu tarafından düşük bulunarak geri çevrilmişti.

Gözden Kaçmasın

TFFden yayın ihalesi açıklaması Digiturkle anlaşma sağlanamadıTFF'den yayın ihalesi açıklaması! Digiturk'le anlaşma sağlanamadıHaberi görüntüle

TEKLiFiNi YENiLEDi AMA

Komisyon, Digiturk’ün diğer paketler için yaptığı teklifleri kabul edip, “7 Mart Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gelin sözleşme imzalayalım” çağrısı yapmıştı. İmzaya gelmeyen Digiturk’ün Paket 4 için yeni bir teklif yaptığı ancak bunun da kabul edilmediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından komisyon, Digiturk’ten sonra en yüksek teklifleri yapan ikinci firma olan Saran Group ile görüşme kararı aldı. Bir hafta süre verilecek olan Saran Group da sözleşme imzalamadığı takdirde TRT ile masaya oturulacak.

Haberin Devamı

TFF VE DiGiTURK’TEN AÇIKLAMA 

TFF’den yapılan açıklamada, “Yayın için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Group ve TRT’ye geçmiştir” denildi. Digiturk ise, “TFF ve İhale Komisyonu’nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, futbolun çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı.

Gözden Kaçmasın

Digiturk ve Güntekin Onaydan yayın ihalesi açıklaması 2.1 milyarlık teklif...Digiturk ve Güntekin Onay'dan yayın ihalesi açıklaması! 2.1 milyarlık teklif... Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yayın İhalesi#TFF#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulda kar fırtınası alarmı 1987 Martı gibi olacak mı

İstanbul'da kar fırtınası alarmı! '1987 Martı' gibi olacak mı?

#Hava Durumu
Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask Kievde kuşatma altında nikah kıydılar

Gelinlik yerine kamuflaj ceketi, taç yerine kask! Kiev'de kuşatma altında nikah kıydılar

#Ukrayna
Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 silovik

Putin yakın çevresinde kimleri dinliyor? İşte Rusya Ukrayna Savaşı hakkında söz sahibi 8 'silovik'

#Vladimir Putin