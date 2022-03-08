Digiturk imzaya gelmedi, gözler Saran ve TRT'de

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Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yeni sezondaki yayıncısını belirlemek için düzenlenen ihalede sürpriz bir gelişme yaşandı... 96 Süper Lig ve tüm Spor Toto 1. Lig maçlarının canlı yayınları ile, Süper Lig özetleri, dijital platformlardan kısa özetler, radyo yayınları, bahis platformlarından ve GSM şebekelerinden yayınları kapsayan paketler için toplam 1 milyar 295 milyon lira teklif eden ve bu önerisi kabul edilen Digiturk, sözleşme imzalamaya gelmedi.

Digiturk, tüm paketleri kapsayan Paket 4’e toplam 2 milyar 105 milyon TL’lik teklif yaparken, bu rakam Yayın İhale Komisyonu tarafından düşük bulunarak geri çevrilmişti.

TEKLiFiNi YENiLEDi AMA

Komisyon, Digiturk’ün diğer paketler için yaptığı teklifleri kabul edip, “7 Mart Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar gelin sözleşme imzalayalım” çağrısı yapmıştı. İmzaya gelmeyen Digiturk’ün Paket 4 için yeni bir teklif yaptığı ancak bunun da kabul edilmediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından komisyon, Digiturk’ten sonra en yüksek teklifleri yapan ikinci firma olan Saran Group ile görüşme kararı aldı. Bir hafta süre verilecek olan Saran Group da sözleşme imzalamadığı takdirde TRT ile masaya oturulacak.

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TFF VE DiGiTURK’TEN AÇIKLAMA

TFF’den yapılan açıklamada, “Yayın için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Group ve TRT’ye geçmiştir” denildi. Digiturk ise, “TFF ve İhale Komisyonu’nun, mevcut belirsizlik koşullarında önemli ölçüde daha yüksek ve mali açıdan güvenli bir teklifi reddetme kararını dikkatle takip ettik. TFF ve komisyonun, futbolun çıkarları için hareket etme sorumluluğu olduğunu hatırlatıyoruz” açıklamasını yaptı.