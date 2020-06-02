Dieumerci Ndongala: 'Oynadığımız pozisyon aynı ama ben daha yakışıklıyım'

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giyen Dieumerci Ndongala, Spor Arena Instagram canlı yayının konuğu oldu. Kongolu kanat oyuncusu, kariyeri ve Türkiye günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Dieumerci Ndongala'nın Spor Arena'ya özel açıklamaları;

Karantina sürecini İstanbul'da geçirdim ve İstanbul'da kendimi güvende hissettim. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları çok iyiydi. Türkiye'de güvendeyim.

''BELÇİKA'DAKİ DURUM BİRAZ DAHA FARKLIYDI''

Belçika'daki duruma biraz farklı bakmak lazım. Zaten ligin bitmesine bir hafta kalmıştı, sonra play-off olacaktı. Play-off'ta da 5 maç yapacaklardı. Puan durumu zaten şekillenmişti. Bizde ise daha 8 hafta var. Ligin bitmesi için bu maçların oynanması gerekecek. Türkiye'deki durum Belçika'dan daha farklı.

Türk insanları hakkında hep olumlu şeyler düşünüyorum. Belçika'da oynarken Beşiktaş maçı için gelmiştik, gerçekten harika bir ortam vardı. Tatil için de Türkiye'ye gelmiştim ve hep iyi insanlarla karşılaştım. Kasımpaşa'dan teklif alınca da Türkiye'ye gelebileceğim için mutlu oldum.

Kasımpaşa'ya ilk geldiğimde durum biraz karışıktı. Teknik direktör değişikliği oldu. Bu değişikliklere adapte olmam biraz zaman aldı. Fiziksel olarak da hazır değildim. Ardından her maç daha iyi performans göstermeye başladım. Son haftalarda iyi bir form yakalamıştık. Bu aranın bizim için iyi olmadığını söyleyebilirim. Hem bireysel olarak o performansımıza geri dönmek hem de takım olarak kalan 8 haftada elimizden gelenin hen iyisini yapmak istiyoruz.

İçimizde bulunduğumuz durumda yapabileceğimiz en iyi şey kalan 8 haftada iyi sonuçlar almak olacak. Ardından gelecek hakkında konuşuruz ama şimdilik düşündüğümüz şey kalan 8 hafta olacak.

''TÜRKİYE'YE DAHA ÖNCE GELEBİLİRDİM''

Türkiye'ye daha önce de gelebilirdim. Tekliflerden en iyisini seçme opsiyonum oluştu ve en iyisini seçtim. Birkaç sene önce de Türkiye'ye gelebilirdim ama şu an olduğum durumdan çok mutluyum. Kasımpaşa, hem takım yapısı hem de tesisleri ile daha üst klasmana oynayabilecek bir takım. Kendimi şanslı hissediyorum.

''BEŞİKTAŞ'A KARŞI GOL ATMAK ÇOK GÜZEL BİR HİSTİ''

Genk'teyken Beşiktaş'a karşı oynamak ve o atmosferde gol atmak çok güzel bir histi. Avrupa'da isim yapmış bir takıma karşı galip gelmek bizim için çok önemliydi. Attığım golden sonra da Beşiktaş taraftarları beni alkışlamıştı. Gerçekten çok güzel bir histi.

''İSİM VERİRSEM PROBLEM ÇIKAR''

En iyi anlaştığım takım arkadaşım için isim verirsem problem çıkar. Çünkü herkesle çok iyi anlaşıyoruz. Berk Çetin genç bir oyuncu, motivasyonu çok yüksek. Antrenmanlarda çalışmalarını devam ediyor, yapabileceklerini gösteriyor. Şans bulduğunda saha içinde de bunları gösterecektir.

''EN SEVDİĞİM YEMEK ADANA KEBAP''

Karantinada en çok yemek yapmayı özledim. Gol atmaktan çok asist yapmayı seviyorum. İstanbul'da en sevdiğim semt Etiler. Restorant var orada bir tane ama ismini söylemeyeyim. En sevdiğim Türk yemeği Adana kebap.

''ONDAN DAHA YAKIŞIKLIYIM''

(Gervinho'ya benzetilmesi hakkında) Gervinho'dan daha yakışıklıyım diye düşünüyorum. Saçlarımızdan ve oynadığımız pozisyondan dolayı benzetiliyoruz ama çok iyi bir oyuncu. Gervinho, futbolcular için çok iyi bir örnek.

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