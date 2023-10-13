×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Diego Simeone, Arda Turan'ı ve Eyüpspor'u ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Diego Simeone#Eyüpspor
Diego Simeone, Arda Turanı ve Eyüpsporu ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 14:28

Arda Turan'ın Atletico Madrid'den teknik direktörü Diego Simeone, İstanbul'a gelerek Eyüpspor'u ziyaret etti. Arda Turan da Simeone için duygusal bir paylaşım yaptı.

Haberin Devamı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, eski öğrencisi Arda Turan'ın ve Eyüpspor'u ziyaret etti.

Arda Turan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İnsan hayatı, biriktirdiği anıların toplamı. Kağıt üzerine yazılan başarılar ve kalplere yazılan dostluklar. Yıllarca birlikte çalıştık, oyunculuk kariyerimin çok önemli başarılarına onunla imza attım. Bugün ailesiyle geldiği İstanbul gezisinde çok kısıtlı zamanını ayırarak, sabah antrenmanımızda bizleri ziyaret etti Diego Simeone. Kazandığı onlarca başarının temelinde; futbola duyduğu inanılmaz sevgi ve dostlarına olan bağlılığı olduğunu bugün bir kez daha gösterdi. Benim için, takımım için çok büyük sürprizdi. Antrenman sonunda tüm oyuncuları teker teker tebrik ederek kalbinin bizlerle olduğunu belirtti. Sahadaki çözümleriyle, taktikleriyle bir deha olan Mister Simeone bugünkü ziyaretiyle, kalbinin de ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni seviyorum Mister, seni her zaman sevdim, hep de seveceğim. Çok teşekkür ederim. Hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım bu özel an için, dostluğumuz için...

Haberin Devamı

Diego Simeone, Arda Turanı ve Eyüpsporu ziyaret etti

Diego Simeone, Arda Turanı ve Eyüpsporu ziyaret etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Turan#Diego Simeone#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!