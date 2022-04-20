Diego Rossi: 'Fenerbahçe formasıyla sahada her şeyimi vermek istiyorum'

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Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İşte Diego Rossi'nin sözleri;

Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. Almış olduğumuz sonuçlar da daha iyi çalışmamıza ve daha iyi sonuçlar almamıza yardım ediyor. Tabii ki maç maç kazanarak devam etmek çok güzel. Çalışmalarımızı muhakkak olumlu anlamda etkiliyor. Güzel bir atmosfer oluşuyor, aynı zamanda beklentileri de arttırıyor.

KALAN MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ

Sezonun son dönemi zor bir dönem olacak. Her zaman sezonların son dönemi çok belirleyici olur. Dolayısıyla maçların zorluk derecesi muhakkak ki artıyor bu dönemlerde. Bizim konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor. Kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz ve çalışmalarımızı bunun için sürdürüyoruz

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ÇOK YARDIMI OLDU

Her ülkenin her ligin kendine has özellikleri var. Bu anlamda benim ülkemde, Uruguay’daki futbolu kıyasladığımda buradaki özelliklerin benzer olduğunu düşünüyorum. Bunun da benim adaptasyon sürecime çok yardımı olduğunu düşünüyorum. Her ligin farklı özellikleri olduğu için bu adaptasyon süreci bazı oyuncular için daha uzun bazı oyuncular içinse daha kısa olabiliyor. Ama her oyuncu mümkün olan en kısa sürede bu süreci atlatmak istiyor

Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bu kulübe çok fazla şey vermek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapıp bu kulübün formasını giydiğim her maçta sahada her şeyimi vermek istiyorum. Buraya ilk geldiğimizde bizim için her şey yeniydi. Şehre ve kulübe adapte olmamız gerekiyordu. Kulübe ve şehre alıştıktan sonra gerçekten çok keyif almaya başladık. Şehri tanıdıktan sonra çok mutlu olduk. Ailem de ben de burada olmaktan dolayı çok mutlu hissediyoruz

MÜKEMMEL BİR ATMOSFER YARATTILAR

Derbi maçları her zaman çok önemlidir. Aslında yılın en önemli maçlarıdır. Bu maçları kazanmak çok güzel bir duygudur. Son oynadığımız derbi maçında evimizde, taraftarımızın önündeydik, taraftarlarımız mükemmel bir atmosfer yarattı. Gerçekten çok güzeldi. Bu tür maçları oynamak her futbolcu için şüphesiz çok güzeldir

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TARAFTARIN DESTEĞİ...

Hiç şüphe yok ki biz oyuncular için taraftarların desteği çok önemli. Son maçlarda stadımız doluydu ve gerçekten bu tarz atmosferlerde oynamak bütün oyuncular için çok güzel bir his. Taraftarlarımız yanımızda olsunlar çünkü onların bize olan desteği, oyuncuların performansına da çok yardımcı oluyor