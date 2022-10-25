Diego Rossi, Başakşehir maçındaki golün sırrını açıkladı

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Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Başakşehir'i yendikleri maçta attığı golün sırrını açıkladı.

Başakşehir maçında oyuna girip galibiyet golünü atan Diego Rossi “O maçta hocamızın bizden istediklerini çok iyi bir şekilde anladık. Bu şekilde gelişerek devam etmek istiyoruz” dedi.

BeIN Sports’a açıklamalarda bulunan Uruguaylı futbolcu “Her gol farklıdır. Ama hiçbir şüphe yok ki, son attığım gol çok güzeldi. Kariyerimde hangi sıraya koyarım bilmiyorum ama çok güzel olmasının yanı sıra galibiyeti getiren gol olması dolayısıyla çok önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum” diye konuştu.

Rossi ayrıca “Fenerbahçe’ye gelirken çok düşünmedim çünkü büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Burada oynamak çok güzel. Benim için amaç sezon sonunda şampiyon olmak. En önemlisi bu” değerlendirmesini yaptı.