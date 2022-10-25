Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Diego Rossi, Başakşehir maçındaki golün sırrını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Rossi#Başakşehir
Diego Rossi, Başakşehir maçındaki golün sırrını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 20:30

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Diego Rossi açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi, Başakşehir'i yendikleri maçta attığı golün sırrını açıkladı.

Başakşehir maçında oyuna girip galibiyet golünü atan Diego Rossi “O maçta hocamızın bizden istediklerini çok iyi bir şekilde anladık. Bu şekilde gelişerek devam etmek istiyoruz” dedi.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Rennes hazıkları sürüyor Sakat oyuncuların son durumu...Fenerbahçe'de Rennes hazıkları sürüyor! Sakat oyuncuların son durumu...Haberi görüntüle

BeIN Sports’a açıklamalarda bulunan Uruguaylı futbolcu “Her gol farklıdır. Ama hiçbir şüphe yok ki, son attığım gol çok güzeldi. Kariyerimde hangi sıraya koyarım bilmiyorum ama çok güzel olmasının yanı sıra galibiyeti getiren gol olması dolayısıyla çok önemliydi. Bu nedenle çok mutluyum” diye konuştu.

Rossi ayrıca “Fenerbahçe’ye gelirken çok düşünmedim çünkü büyük bir kulübe geldiğimi biliyordum. Burada oynamak çok güzel. Benim için amaç sezon sonunda şampiyon olmak. En önemlisi bu” değerlendirmesini yaptı.

Gözden Kaçmasın

İstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değiştiİstanbulspor - Fenerbahçe maçının stadı değiştiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Rossi#Başakşehir

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak