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GeriFutbol Diego Reyes'in Covid-19 testi pozitif çıktı! "Benim yaptığım hatayı yapmayın..."
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Haber Giriş: 11.08.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Diego Reyes'in Covid-19 testi pozitif çıktı! "Benim yaptığım hatayı yapmayın..."

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Diego Reyes'in Covid-19 testi pozitif çıktı! "Benim yaptığım hatayı yapmayın..."
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Reyes, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda forma giyen Meksikalı futbolcu Diego Reyes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 

Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Reyes, "Sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uyun. Benim yaptığım hatayı yapmayın" ifadelerini kullandı.

 

Diego Reyesin Covid-19 testi pozitif çıktı Benim yaptığım hatayı yapmayın...

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