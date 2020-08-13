MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriDiego Perotti kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Perotti'nin kariyeri
GeriSpor Diego Perotti kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Perotti'nin kariyeri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Spor Arena
Haber Giriş: 13.08.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Diego Perotti kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Perotti'nin kariyeri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diego Perotti kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Perotti'nin kariyeri
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen isimlerden biri de Diego Perotti oldu. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere birçok futbol sever Diego Perotti’nin hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Diego Perotti kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Diego Perotti, 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin’in Moreno şehrinde dünyaya geldi.Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı.

Arjantinli yıldız, Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor. Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle