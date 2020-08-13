Diego Perotti kimdir, hangi takımlarda oynadı? Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Perotti'nin kariyeri

Diego Perotti, 26 Temmuz 1988 yılında Arjantin’in Moreno şehrinde dünyaya geldi.Profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı.



Arjantinli yıldız, Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma gibi dünyaca ünlü takımların formasını giydi. Genel olarak sol kanatta görev alan Perotti, sağ ayağını etkili olarak kullanabiliyor. 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 1 İspanya Kupası yer alıyor. Roma ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan 31 yaşındaki futbolcu, sol kanat, sağ kanat ve 10 numara mevkilerinde forma giyiyor.