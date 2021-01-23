Diego Perotti için İtalya'da ortalığı karıştıran sözler! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu açıklamıştı ama...

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin ameliyat olacağı ve sezonun kalan kısmında oynamasının çok zor olduğu açıklanmıştı.

Sportif direktör Emre Belözoğlu, Perotti hakkında ''Perotti’nin dizinde bir bağın totale yakın kopması söz konusu. Ameliyat olması gerekiyor. Durumu menajerlerine de ilettik. Süreç ne yazık ki tam ne onun ne bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Ameliyat olması durumunda karşılıklı oturup hem kendisiyle hem menajeriyle bir karar almak durumunda kalacağız.'' diye konuşmuştu.

''DÜNYADA BU VAKADAN SADECE 8 TANE VAR, 7'Sİ TRAFİK KAZASI''

Perotti'nin sakatlığının çok nadir yaşandığını da belirten Belözoğlu, ''Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7’si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor.'' demişti.

İTALYA'DAN İDDİA: ''ÖYLE NADİREN RASTLANAN BİR SAKATLIK DEĞİL''

İtalyan Tuttomercato sitesi ise Diego Perotti'nin sakatlığı hakkında çarpıcı bir iddia ortaya attı. Haberde ''Türkiye'de belirtildiği gibi Perotti'nin sakatlığı öyle nadiren rastlanan bir sakatlık değil. Bağının tamamen kopması gibi bir durum yok. Aslında Perotti'nin sakatlığı tendonları ile alakalı. Finlandiya'nın Turku şehrinde doktor Lasse Lempainen tarafından ameliyat oldu ve ameliyatı iyi geçti.'' sözleri kullanıldı.

ALİ KOÇ: ''DURUMUNA ÇOK ÜZÜLÜYORUM''

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Perotti'nin durumuna çok üzülüyorum.'' demişti. Serie A ekibi Roma'dan bonservis ödenmeden transfer edilen Perotti, Sarı Lacivertli formayla çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

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