Diego Milito: Mourinho çok iyi bir insan

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Futbol hayatına 2016’da Racing’de son veren, İnter, Genoa ve Real Zaragoza gibi kulüplerde de forma giyen Arjantinli eski futbolcu Diego Milito, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için “Dışarıdan kötü bir insan gibi görünür ama o çok iyi bir insan” açıklamasını yaptı. Milito, Tyc Sports’a açıklamalar yaparken, “Jose Mourinho dışarıda daha farklı biri gibidir ancak soyunma odasında farklıdır. Dışarıdan bakıldığında takımı koruyan ve baskıyı azaltmaya çalışan ‘kötü adam’ gibi görünür ama içeride çok iyi bir insandır” dedi.

ONA 22 NUMARALI FORMAYI iSTEDiĞiMi SÖYLEDiM

Inter'e imza attığı dönemde Jose Mourinho ile aralarında geçen forma numarası diyaloğunu da anlatan Milito, “Bana gerçekten çok iyi davrandı. İnter’e transfer olduğumda Mourinho beni ‘hoş geldin’ demek için aramıştı. Onunla konuştuğumuzda 22 numaralı formayı giymek istediğimi ancak olmazsa da bunu sorun etmeyeceğimi söyledim. O zamanlar formanın Paolo Orlandoni’de olduğunu biliyordum” ifadesini kullandı.

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MOURINHO BANA 'ENDİŞELENME' DEDİ

Forma numarasıyla ilgili açıklamalarına devam eden Diego Milito, “Jose Mourinho bu konu hakkında endişelenmemem gerektiğini söyledi. Daha sonra İnter’de antrenmana çıktığımda Paolo Orlandoni, Mourinho’nun kendisine ‘Paolo, senden bir iyilik isteyeceğim ve sen de buna evet diyeceksin. 22 numaralı formayı bırakmak zorundasın’ dediğini söyledi. Sonrada 22 numarayı ben aldım” diye konuştu.