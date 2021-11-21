Diego Lugano'dan hakem eleştirisi! "Diagne'nin pozisyonu faul değildi"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı Mesut Özile büyük tepki, Muslera...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı! Mesut Özil'e büyük tepki, Muslera...#Galatasaray
Covid-19da son durum belli oldu Aşısızlara flaş çağrıCovid-19'da son durum belli oldu! Aşısızlara flaş çağrı#Koronavirüs
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Fenerbahçe, Galatasarayı 90+4te devirdiFenerbahçe, Galatasaray'ı 90+4'te devirdi#Galatasaray
Burak Elmastan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Art niyetli bir hakem vardıBurak Elmas'tan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Art niyetli bir hakem vardı'#Galatasaray
Her şey bir anda oldu Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldıHer şey bir anda oldu! Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldı!#İzmir
Ve ortaya çıktı En yetkili isimden dikkat çeken açıklamaVe ortaya çıktı! En yetkili isimden dikkat çeken açıklama#Peng Shuai
Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli olduBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu#Bulgaristan
Vahşet Vücudu bulundu ama başı bulunamadıVahşet! Vücudu bulundu ama başı bulunamadı#Zonguldak
Libya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı İşte müthiş operasyonun perde arkasıLibya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı! İşte müthiş operasyonun perde arkası#Halil Gözel
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Maç sonu çileden çıktı Trabzonspor öncesi hesap karıştıMaç sonu çileden çıktı! Trabzonspor öncesi hesap karıştı#Vavacars Fatih Karagümrük
Bu acıya yürek dayanmaz Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyorBu acıya yürek dayanmaz! Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor#Hindistan
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecekNevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek#Nevzat Aydın
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Diego Lugano'dan hakem eleştirisi! "Diagne'nin pozisyonu faul değildi"

#Fenerbahçe#Galatasaray#Lugano
Diego Luganodan hakem eleştirisi Diagnenin pozisyonu faul değildi

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Diego Lugano, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Mbaye Diagne'nin faul gerekçesiyle iptal edilen golünü değerlendiren Lugano, faul çalınacak bir temas olmadığını ancak öncesinde Tisserand'a kırmızı kart verilen pozisyonun da faul olmadığını belirtti. 

Hakemin art arda iki hata yaptığını kaydeden Lugano: "İkinci kez bu stada geldim. İkisinde de kazandık. Her zaman ceza sahası içinde temas, kontak olur. Diagne'nin pozisyonunda faul çalınacak bir temas olduğunu düşünmüyorum. Öncesinde de faul yoktu ama. Kırmızı kart olacak bir pozisyon da değildi. Hakem bir hatadan sonra bir diğer hata yaptı." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Lugano

BAKMADAN GEÇME!

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım