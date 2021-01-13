Diego Costa'ya verilen transfer cevabı ortaya çıktı! Red sebebi...

La Liga ekibi Atletico Madrid ile karşılıklı anlaşıp sözleşmesini fesheden Diego Costa'nın adı Galatasaray başta olmak üzere Türk takımları ile anılıyordu.

Şu an boşta olan golcü futbolcuyla Avrupa'dan birçok takımın ismi geçerken Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Fransa'nın La Provence gazetesinin haberine göre Diego Costa, son olarak menajerler tarafından Marsilya'ya önerildi.

İKİ RED SEBEBİ! SERT TAVIRLARI BAŞINI YAKTI

Marsilya ise iki sebepten dolayı Diego Costa'yı reddetti. Birinci sebep Costa'nın yıllık 8 milyon euroluk maaşı. İkincisi ise İspanyol golcünün sert tavırları. Costa'nın hareketlerinin ve iletişim dilinin 'çok kaba' olduğunu düşünen Marsilya yönetiminin bu nedenlerden dolayı reddettiği belirtildi.

GALATASARAY İLE İSMİ ANILIYORDU

Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyordu. İspanyol basını, Costa ile Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiğini belirtmişti.

TÜRKİYE'DEN GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

32 yaşındaki forvetin, Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini Premier Lig'e gitmek için kabul etmediği kaydedilmişti.

İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTİYOR

Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Diego Costa ile geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın da ilgilendiği kaydedilmişti. Bir başka İngiliz ekibi Wolverhampton'ın da Costa ile ilgisi devam ediyor.

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