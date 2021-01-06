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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:53 | Son Güncelleme:

Diego Costa'ya çılgın transfer teklifi! Türkiye derken...

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Atletico Madrid ile sözleşmesini fesh ettikten sonra ismi transferde Türk takımları ile de anılan Diego Costa'ya Suudi Arabistan'dan flaş bir teklif geldi.

İspanyol ekibi Atletico Madrid ile sözleşmesini karşılıklı sonlandıran ve bonservisi elinde olan Diego Costa için çılgın bir teklif geldi.

Adı Galatasaray başta olmak üzere Fenerbahçe ve Başakşehir ile de anılan İspanyol golcü için Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü devreye girdi.

Bafetimbi Gomis'in de oynadığı takım, Diego Costa için 17 milyon euro maaş teklif etti. Al-Hilal'ın golcü futbolcuya 2.5 yıllık sözleşme sunduğu kaydedildi. Gomis'in teklifi kabul etmesi halinde Al-Hilal'ın forvet hattı Bafetimbi Gomis ve Diego Costa'dan oluşacak.

Diego Costaya çılgın transfer teklifi Türkiye derken...

GİTMEYE SICAK BAKMIYOR

Diego Costa'nın bu astronomik teklife rağmen Suudi Arabistan'a gitmeye sıcak bakmadığı ve kariyerini Avrupa'da devam ettirmek istediği belirtildi. 32 yaşındaki golcünün şansını bir kez daha Premier League'de denemek istediği konuşuluyordu.

TÜRKİYE VE BREZİLYA'YI REDDETTİ

Sky Sports'un geçtiğimiz günlerde yaptığı habere göre Diego Costa, Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini Premier Lig'e gitmek için kabul etmemişti.

Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyordu. İspanyol basını, Costa ile Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiğini belirtmişti.

Diego Costaya çılgın transfer teklifi Türkiye derken...

Diego Costaya çılgın transfer teklifi Türkiye derken...

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