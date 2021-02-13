Diego Costa ülkesine dönüyor! 15 yıl sonra sürpriz imza...

Spor Arena Dış Haberler - Ara transfer döneminde ismi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Diego Costa, 15 yıllık bir aranın ardından ülkesinin takımlarından Palmeiras'a dönmeye hazırlanıyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid defterini kapatan ve o günden bu yana boşta olan Brezilyalı asıllı golcü, Palmeiras ile anlaşmaya vardı ve iki yıllık sözleşmeye imza atmak üzere.

YILLIK 2.6 MİLYON STERLİN

32 yaşındaki futbolcunun Palmeiras'ta yıllık 2.6 milyon sterlin kazanacağı belirtildi.

Avrupa kariyerine 2006'da Portekiz'de Braga'da başlayan Diego Costa; İspanya'da Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano; İngiltere'de ise Chelsea formalarını giymişti.

15 YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Deneyimli isim, 2006 yılında Avrupa'ya açılmadan önce Brezilya ekiplerinden Barcelona'da EC'de oynuyordu. Palmeiras'a imza atması halinde tam 15 yıl sonra ülkesine dönmüş olacak.

2014 yılında İspanyol vatandaşlığına geçen Diego Costa, 24 kez de İspanya Milli Takımı formasını terletmişti.