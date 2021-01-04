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GeriFutbol Diego Costa, Türkiye'den gelen transfer teklifini reddetti! Tercihi belli oldu
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Futbol
Haber Giriş: 04.01.2021 - 23:11 | Son Güncelleme:

Diego Costa, Türkiye'den gelen transfer teklifini reddetti! Tercihi belli oldu

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Atletico Madrid ile sözleşmesini sonlandırdıktan sonra boşa çıkan ve adı Türk takımları ile anılan Diego Costa'nın Türkiye'den gelen transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Adı son günlerde Türk takımları ile transferde anılan Diego Costa için İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports'un haberine göre Diego Costa, Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini Premier Lig'e gitmek için kabul etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid, Diego Costa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

Diego Costa, Türkiyeden gelen transfer teklifini reddetti Tercihi belli oldu

GALATASARAY İDDİASI

Diego Costa'nın ismi özellikle Galatasaray ile ciddi şekilde anılıyordu. İspanyol basını, Costa ile Galatasaray'ın dışında Fenerbahçe ve Başakşehir'in de ilgilendiğini belirtmişti.

PREMİER LİG İSTİYOR

Chelsea ile Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Diego Costa ile geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham'ın da ilgilendiği kaydedilmişti.

Diego Costa, Türkiyeden gelen transfer teklifini reddetti Tercihi belli oldu

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