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Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest! 'Transferime izin vermezseniz...'

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#Transfer#Como#Carlos
Diego Carlostan Fenerbahçeye rest Transferime izin vermezseniz...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:00

Diego Carlos, transferine izin verilmezse oynamadan maaş almaya razı olduğunu F.Bahçe yönetimine iletti.

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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyunculardan Diego Carlos geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como’da kariyerine devam etmek isterken bu konuda yönetime rest çektiği iddia edildi.

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Sarı lacivertli yönetim Como’nun 3 milyon Euro’luk teklifini yeterli bulmayarak reddederken Brezilyalı oyuncunun transferinde kolaylık yapılmasını istediği öğrenildi.

Hatta Carlos’un gitmesine izin verilmemesi durumunda oynamadan maaşını almaya razı olduğunu söyleyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.

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#Transfer#Como#Carlos

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