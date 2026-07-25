Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye rest! 'Transferime izin vermezseniz...'

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Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği oyunculardan Diego Carlos geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Como’da kariyerine devam etmek isterken bu konuda yönetime rest çektiği iddia edildi.
Sarı lacivertli yönetim Como’nun 3 milyon Euro’luk teklifini yeterli bulmayarak reddederken Brezilyalı oyuncunun transferinde kolaylık yapılmasını istediği öğrenildi.
Hatta Carlos’un gitmesine izin verilmemesi durumunda oynamadan maaşını almaya razı olduğunu söyleyerek yönetime rest çektiği ifade edildi.