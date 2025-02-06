Diego Carlos UEFA listesinde olmayabilir

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sakatlıkların ardından UEFA listesinde değişim olabileceğini belirterek, “Avrupa listesi için sakatlıklarla ilgili teşhisleri beklememiz gerekiyor. Diego Carlos eğer uzun bir sakatlık yaşayacaksa listede olmayacak. Şu an durumu bilmiyorum. Türkiye’de 14 yabancı kuralı var ve bizim şu anda 15 yabancımız var. Ongjen Mimovic’in Avrupa’da veya ligde listeye yazılacağını düşünmüyorum” dedi.

"GOLLER KEYİF VERİCİYDİ"

Mourinho, maçla ilgili de şunları söyledi: “İlk devre kolay geçmedi. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. 2. yarıda Goller keyif vericiydi. Hedefimiz puanımızı 6’ya çıkarmaktı başardık."