Diego Carlos, Talisca ve Skriniar'dan sonra bir transfer daha: Mimovic de Fenerbahçe'de

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TRANSFERDE hız kesmeyen Fenerbahçe’nin Kızılyıldız forması giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ve kulübü ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Osayi-Samuel’in sözleşme uzatmaya yanaşmaması üzerine sağ beke takviye için kolları sıvayan sarı lacivertlilerin genç savunmacının transferini her an açıklayabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Mimovic’in bonservisi için Sırp kulübü ile 8.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden söz keserken, sonraki satışından da yüzde 15 pay verecek. Oyuncu ile de 4.5 yıllık mukavele yapılacak.

BARTUĞ ELMAZ, MARiBOR'A KiRALANDI

SIRP basınında yer alan haberde; İngiltere ve Fransa’dan talipleri olan Mimovic’in Dusan Tadic ile Filip Kostic’in varlığı, ve Jose Mourinho etkisiyle Fenerbahçe’yi tercih ettiği kaydedildi. Kanarya, Osayi-Samuel’in yerine Mimovic’i oyuncu listesine alacak. Bu sezon Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi’nde 4 karşılaşmaya çıkan Mimovic, son 2 sezonda 33 resmi maçta görev aldı ve 1 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Öte yandan takımda forma şansı bulmakta zorlanan Bartuğ Elmaz, sezon sonuna kadar Slovenya ekibi Maribor’a kiralandı.

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F.BAHÇE’nin yeni gözdesi Ognjen Mimovic, Sırbistan Genç Milli takımlarında 7 kez forma giydi (U21 Takımı 4 maç, U19 Takımı 3 maç).