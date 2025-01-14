Diego Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe ile adı anılan Diego Carlos hangi takımlarda oynadı?

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Diego Carlos, Brezilyalı profesyonel futbolcu, kariyerinde birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atmış bir oyuncudur. Savunmada oynayan Carlos, futbol yetenekleriyle dikkat çekerken, güçlü fiziği ve hızıyla da tanınmaktadır. Peki, Diego Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DİEGO CARLOS KİMDİR?

Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'nın San Paolo eyaletinde dünyaya gelmiştir. Futbol kariyerine Brezilya'nın iç saha liglerinde başlamış ve buradaki yetenekleri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Futbolculuk kariyerinde, özellikle defansif becerileriyle öne çıkmış olan Carlos, Brezilya'nın ve dünya futbolunun en yetenekli stoperlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

DİEGO CARLOS KARİYERİ

Diego Carlos'un kariyeri, Brezilya'nın çeşitli kulüplerinde profesyonel futbol oynamaya başlamasıyla şekillenmiştir. İlk önemli adımını, Brezilya'nın Vasco da Gama kulübünde atmıştır. Ardından, ülkesinde daha büyük kulüplerde oynamaya başlamış ve uluslararası arenada da adından söz ettirmeye başlamıştır. 2019 yılında İspanyol kulübü Sevilla'ya transfer olan Carlos, burada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamış ve takımının en önemli savunma oyuncularından biri olmuştur. Carlos, savunma hattındaki duruşu, liderlik vasıfları ve hava toplarındaki başarısıyla bilinir.

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Diego Carlos, 2021 yılında Premier Lig kulübü Aston Villa'ya transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır. Bu transfer, Brezilyalı oyuncunun uluslararası alandaki başarısını daha da artırmasına olanak tanımıştır.