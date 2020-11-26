Diego Armando Maradona 60 yaşında kalbine yenik düştü

Spor Arena / Koray DURKAL - Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan ve yakın zamanda 60. yaş gününü kutlayan futbolun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona kalp krizi sebebiyle dün hayatını kaybetti. Tıpkı futbolun bir diğer efsanesi George Best gibi 25 Kasım Arjantinli efsanenin ölüm günü oldu. 30 Ekim’de 60. doğum gününü kutlayan Maradona ameliyat sonrası sağlıklı bir şekilde evine taburcu edilirken kalbi bu sağlık sorunlarını daha fazla kaldıramadı.

İTALYA'DA EFSANE OLDU

Buenos Aires’in gecekondu mahallerinden çıkarak dünyanın en büyük futbolcusu olan Maradona, kariyeri boyunca Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla ve Newell’s Old Boys takımlarında oynadı. Ancak onu unutulmaz kılan İtalya’nın en yoksul şehirlerinden biri olan Napoli ile ulaştığı şampiyonluk oldu. Bu şehirde yaşayanlar onu hala ‘Tanrı’ gibi görmeye devam ediyorlar. Napolilerin deyişiyle, “1987’de diğer İtalya yenildi. Yeni bir imparatorluk doğdu.”

FUTBOLUN SEYRİ DEĞİŞTİ

Futbol tarihinin seyrini Napoli’de değiştirerek takımını lig şampiyonluğuna taşıdı. Napoli kariyeri boyunca 2 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 İtalya Kupası ve 1 İtalya Süper Kupası kazandı.

DÜNYA BASINI

DAILY MAIL: Tüm zamanların futbol efsanesi hastaneden taburcu edildikten 2 hafta sonra kalp krizinden öldü.

MARCA: Sonsuza kadar Maradona

MUNDO DEPORTİVO: Futbolun efsanesi 60 yaşında hayata veda etti.

SPORT: Maradona efsanesi sonsuzluğa doğru.

BILD: Maradona yaşamını bitirdi.

LEQUIPE: Maradona, bir Tanrının ölümü.

ABOLA: Maradona’yı kaybettik.

OLE: Maradona öldü.

AS: Dünya ayakta. Maradona öldü.

KOKAİN EN İYİ DOSTU OLDU

Napoli kariyeri Maradona için son derece parlak olmasına rağmen ışıklar ardında bambaşka bir hayatı vardı. Kalabalık ve gürültülü özel hayatıyla sürekli gündeme gelirken bir yandan da kokain en iyi dostu haline geldi.

DOPİNG KARİYERİNİN SONU OLDU

1994 Dünya Kupası’nda doping kullandığı ortaya çıkınca 18 ay men edildi. Yasağı bitince Boca Juniors’a döndü ama kokainle geçen aylar sonrası futbol artık ona veda etmişti.

ADI NAPOLI'DE STADA VERİLECEK

Napoli Belediye Başkanı De Magistris: “San Paolo Stadı’nın adını Diego Armando Maradona Stadı olarak değiştirmek için teklifte bulunacağım.”

ADI ARJANTİN'DE STADA VERİLECEK

Arjantin hükümeti, futbolcunun anısını onurlandırmak için üç günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca Maradona’nın naaşı 3 gün boyunca başkanlık sarayında bulunacak.

LIBERTADORES'TE BOCA'YA ERTELEME

Güney Amerika Futbol Federasyonu CONMEBOL, dün oynanması gereken Internacial-Boca Juniors, Copa Libertadores karşılaşmasını Diego Maradona’nın ölümünden dolayı ileri bir tarihe erteledi.

MARADONA'NIN UNUTLMAZ SÖZLERİ

İngilizlerden binlerce kez özür dilerim ama yine olsa yapardım. Onlar fark etmeden cüzdanlarını çaldım ·

River'ı yenmek annenin sabah seni bir öpücükle uyandırması gibi

Bana bir sürü lakaplar verdiler ama bana en çok uyan Pelusa. Çünkü beni Fiorito’da çocukluğuma geri getiriyor

Ölürsem yeniden doğmak ve futbolcu olmak istiyorum. Ve tekrar Diego Armando Maradona olmak istiyorum

Barcelona yaşamak için harika bir şehir. Ancak bir futbolcu için değil